Мария Порошина устроится врачом в «Склифосовский»

Съёмки начались с поздравления Аверина с юбилеем — ему исполнилось 45 лет. Артист получил от творческой группы символичный подарок — статуэтку своего персонажа, самого популярного доктора России.
В новом году зрителей «России» ждёт премьера восьмого сезона, в котором всем героям придётся пройти проверку на прочность, а особо суровые испытания достанутся доктору Брагину. Узнав о неутешительном диагнозе мужа, Марина Нарочинская (Куликова) готова поставить на уши всю современную медицину. Но у независимого Брагина, как обычно, свои соображения на этот счёт.
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