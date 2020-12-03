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Мария Порошина устроится врачом в «Склифосовский»

3 декабря
2020 год

Новости кино >>
3 декабря 2020
Мария Порошина присоединится к команде врачей в девятом сезоне сериала «Склифосовский», чьи съёмки стартовали в Москве, сообщает пресс-служба телеканала «Россия».

В продолжении популярного телешоу хирурга Олега Брагина (Максим Аверин) и его коллег в исполнении Марии Куликовой, Елены Яковлевой, Анны Якуниной, Константина Юшкевича и Игоря Гордина вновь ждут непростые испытания как на работе, так и в личной жизни.

Мария Порошина устроится врачом в «Склифосовский»
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»

Съёмки начались с поздравления Аверина с юбилеем — ему исполнилось 45 лет. Артист получил от творческой группы символичный подарок — статуэтку своего персонажа, самого популярного доктора России.

В новом году зрителей «России» ждёт премьера восьмого сезона, в котором всем героям придётся пройти проверку на прочность, а особо суровые испытания достанутся доктору Брагину. Узнав о неутешительном диагнозе мужа, Марина Нарочинская (Куликова) готова поставить на уши всю современную медицину. Но у независимого Брагина, как обычно, свои соображения на этот счёт.
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№ 3
ЛуЛу   3.12.2020 - 16:06
... Да, был. С 6 по 8 сезон играл Кривицкого. Жеребцов есть в списках на тарелке, посмотрите внимательно. читать далее>>
№ 2
Орешка (Москва)   3.12.2020 - 15:31
Разве он был раньше? Вот где Костик-Владимир Жеребцов?! читать далее>>
№ 1
Rezzi   3.12.2020 - 13:38
А почему в списках актеров нет Андрея Ильина? читать далее>>
Всего сообщений: 3
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