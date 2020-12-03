Минкультуры РФ поддержит режиссерские кинодебюты Светланы Устиновой, Виктора Рыжакова и Алексея Франдетти

Министерство культуры РФ подвело итоги питчинга дебютантов, который прошёл 30 ноября. Из 60 представленных на защите проектов поддержку получат только 20, ещё три отправлено в резерв, сообщается на сайте
ведомства.
Лидером экспертного рейтинга стали «Сказки Гофмана
» режиссёра музыкальных клипов и рекламы Тины Баркалая
, продюсером проекта выступает Екатерина Филиппова
. Далее следуют «Крецул
» документалистки Александры Лихачёвой
(худрук проекта – Алексей Герман-младший
, продюсер – Артём Васильев
), «Время года зима
» Светланы Устиновой
(худрук – Наталья Меркулова
, продюсер – Илья Стюарт
) с Юлией Снигирь
и Евгенией Добровольской
в главных ролях, «Здоровый человек
» Петра Тодоровского
, его спродюсируют Валерий Федорович
и Евгений Никишов
, и «Свободное падение
» Олега Уразайкина
с Александром Кузнецовым
в главной роли и Романом Борисевичем
в качестве продюсера.
Кроме них поддержку также получат «Каникулы
» Анны Кузнецовой
(худрук – Борис Хлебников
), проект станет также самостоятельным продюсерским дебютом Натальи Дрозд
, «Скоро кончится лето
» Яны Скопиной
под художественным руководством Фёдора Бондарчука
, кинодебют известного театрального постановщика Алексея Франдетти
«Она танцует
», «Тундра блюз
» документалиста Андрея Редькина
, где худруком выступает Андрей Звягинцев
, и первый полный метр «Экспресс
» автора короткометражки «Лалай-балалай
» Руслана Братова
.
Бюджетные средства выделят сразу на четыре проекта продюсерского центра «ВГИК-Дебют»: «Ада
» Станислава Светлова
, «Вета
» Анастасии Венковой
, «У самого белого моря
» Александра Зачиняева
и «Времена года
» призёра Олимпийских Игр, фигуриста Максима Шабалина
, который решил полноценно освоить режиссёрскую профессию.
В список поддержанных дебютов также вошли «Край надломленной луны
» Светланы Самошиной
по сценарию Наталии Мещаниновой
, «Аквариум
» Ильи Шагалова
по сценарию Дмитрия Константинова
, «Миттельмарш
» Софьи Мелединой
, курировать который будет Алексей Учитель
, «Страна Саша
» режиссёра Юлии Трофимовой
и продюсера Катерины Михайловой
, «Чекаго
» Николая Рыбникова
, худруком которого выступит Валерий Ахадов
, и кинодебют худрука театра «Современник
» Виктора Рыжакова
«Родительский день
» с Агриппиной Стекловой
и Александром Палем
в главных ролях.
В резерв включены три проекта. Это сайфай «Резервная копия
» Амира Исаева
(продюсеры – Егор Одинцов
и Константин Малкин-Фам
), сказка «Девка-баба
» Аглаи Курносенко
по сценарию Андрея Рубанова
и драмеди «Лена и справедливость
» Екатерины Вещевой
, сценарий для которой написала автор «Рая
» и «Белых ночей почтальона Алексея Тряпицына
» Елена Киселёва
.
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