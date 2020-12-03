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Минкультуры РФ поддержит режиссерские кинодебюты Светланы Устиновой, Виктора Рыжакова и Алексея Франдетти

3 декабря
2020 год

Новости кино >>
3 декабря 2020
Министерство культуры РФ подвело итоги питчинга дебютантов, который прошёл 30 ноября. Из 60 представленных на защите проектов поддержку получат только 20, ещё три отправлено в резерв, сообщается на сайте ведомства.

Минкультуры РФ поддержит режиссерские кинодебюты Светланы Устиновой, Виктора Рыжакова и Алексея Франдетти

Лидером экспертного рейтинга стали «Сказки Гофмана» режиссёра музыкальных клипов и рекламы Тины Баркалая, продюсером проекта выступает Екатерина Филиппова. Далее следуют «Крецул» документалистки Александры Лихачёвой (худрук проекта – Алексей Герман-младший, продюсер – Артём Васильев), «Время года зима» Светланы Устиновой (худрук – Наталья Меркулова, продюсер – Илья Стюарт) с Юлией Снигирь и Евгенией Добровольской в главных ролях, «Здоровый человек» Петра Тодоровского, его спродюсируют Валерий Федорович и Евгений Никишов, и «Свободное падение» Олега Уразайкина с Александром Кузнецовым в главной роли и Романом Борисевичем в качестве продюсера.

Кроме них поддержку также получат «Каникулы» Анны Кузнецовой (худрук – Борис Хлебников), проект станет также самостоятельным продюсерским дебютом Натальи Дрозд, «Скоро кончится лето» Яны Скопиной под художественным руководством Фёдора Бондарчука, кинодебют известного театрального постановщика Алексея Франдетти «Она танцует», «Тундра блюз» документалиста Андрея Редькина, где худруком выступает Андрей Звягинцев, и первый полный метр «Экспресс» автора короткометражки «Лалай-балалай» Руслана Братова.

Бюджетные средства выделят сразу на четыре проекта продюсерского центра «ВГИК-Дебют»: «Ада» Станислава Светлова, «Вета» Анастасии Венковой, «У самого белого моря» Александра Зачиняева и «Времена года» призёра Олимпийских Игр, фигуриста Максима Шабалина, который решил полноценно освоить режиссёрскую профессию.


В список поддержанных дебютов также вошли «Край надломленной луны» Светланы Самошиной по сценарию Наталии Мещаниновой, «Аквариум» Ильи Шагалова по сценарию Дмитрия Константинова, «Миттельмарш» Софьи Мелединой, курировать который будет Алексей Учитель, «Страна Саша» режиссёра Юлии Трофимовой и продюсера Катерины Михайловой, «Чекаго» Николая Рыбникова, худруком которого выступит Валерий Ахадов, и кинодебют худрука театра «Современник» Виктора Рыжакова «Родительский день» с Агриппиной Стекловой и Александром Палем в главных ролях.

В резерв включены три проекта. Это сайфай «Резервная копия» Амира Исаева (продюсеры – Егор Одинцов и Константин Малкин-Фам), сказка «Девка-баба» Аглаи Курносенко по сценарию Андрея Рубанова и драмеди «Лена и справедливость» Екатерины Вещевой, сценарий для которой написала автор «Рая» и «Белых ночей почтальона Алексея Тряпицына» Елена Киселёва.
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