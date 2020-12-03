Второй сезон «Обычной женщины» с Анной Михалковой стартует 17 декабря

Объявлена дата выхода второго сезона «Обычной женщины». Продолжение нашумевшего сериала стартует на видеосервисе Premier 17 декабря. Серии будут выходить дважды в неделю по понедельникам и четвергам, уточняет пресс-служба компании 1-2-3 Production, отвечающей за производство шоу вместе с Look Film.
«Для меня этот сериал – в каком-то смысле отражение реальности. Потому что в нашем сегодняшнем мире женщины начинают активно рулить, и получается, что мужчины как бы сдают некоторые свои позиции. Женщины оказываются более выдержанными, стрессоустойчивыми – и это прослеживается везде, и в кинематографе в том числе, — считает Мещанинова. — В новом сезоне мы оставили ироничную интонацию, сценарий выдержан в духе первого сезона, во-многом, это абсурдистский юмор. А что касается стиля, он по-любому будет отличаться, потому что – другой режиссер, другая рука, другое мышление. Хотя мы с Борей Хлебниковым очень похоже мыслим и недаром работаем вместе так долго. Понимание актёрской игры у нас совпадает, а визуальная часть всё же будет отличаться от первого сезона».
По словам Михалковой, «"Обычная женщина" – это художественный вымысел, который, в принципе, очень совпал с ролью женщины в наше время. Это попытка высказаться о том, что женщина на себя сейчас забирает функции мужчины. Видимо, к 40 годам у мужчин, действительно, происходит какой-то кризис. А женщины начинают исполнять все роли за двоих».
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