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Второй сезон «Обычной женщины» с Анной Михалковой стартует 17 декабря

3 декабря
2020 год

Новости кино >>
3 декабря 2020
Объявлена дата выхода второго сезона «Обычной женщины». Продолжение нашумевшего сериала стартует на видеосервисе Premier 17 декабря. Серии будут выходить дважды в неделю по понедельникам и четвергам, уточняет пресс-служба компании 1-2-3 Production, отвечающей за производство шоу вместе с Look Film.

Второй сезон «Обычной женщины» с Анной Михалковой стартует 17 декабря
фото: пресс-служба компании 1-2-3 Production

Съёмки второго сезона длились с осени 2019 года. Над продолжением работал прежний коллектив авторов, включая Бориса Хлебникова, но на этот раз он выступил продюсером и художественным руководителем, а место в режиссёрском кресле заняла Наталия Мещанинова. Продюсерами вновь выступили Валерий Федорович, Евгений Никишов, Александр Плотников и Альберт Рябышев, к которым на этот раз присоединился и Хлебников.

«Для меня этот сериал – в каком-то смысле отражение реальности. Потому что в нашем сегодняшнем мире женщины начинают активно рулить, и получается, что мужчины как бы сдают некоторые свои позиции. Женщины оказываются более выдержанными, стрессоустойчивыми – и это прослеживается везде, и в кинематографе в том числе, — считает Мещанинова. — В новом сезоне мы оставили ироничную интонацию, сценарий выдержан в духе первого сезона, во-многом, это абсурдистский юмор. А что касается стиля, он по-любому будет отличаться, потому что – другой режиссер, другая рука, другое мышление. Хотя мы с Борей Хлебниковым очень похоже мыслим и недаром работаем вместе так долго. Понимание актёрской игры у нас совпадает, а визуальная часть всё же будет отличаться от первого сезона».

Второй сезон «Обычной женщины» с Анной Михалковой стартует 17 декабря
фото: пресс-служба компании 1-2-3 Production

Главная героиня Марина, которая втайне от окружающих подрабатывала сутенёршей, в продолжении сериала становится многодетной матерью. Но это не мешает ей совершать новые криминальные аферы и вести разборки с бандитами, в которые теперь будет втянута уже вся её семья. Зрителей ждут новые жизненные перипетии героев Анны Михалковой, Евгения Гришковца, Татьяны Догилевой, Александры Бортич, Юлии Мельниковой, Николая Фоменко и других.

По словам Михалковой, «"Обычная женщина" – это художественный вымысел, который, в принципе, очень совпал с ролью женщины в наше время. Это попытка высказаться о том, что женщина на себя сейчас забирает функции мужчины. Видимо, к 40 годам у мужчин, действительно, происходит какой-то кризис. А женщины начинают исполнять все роли за двоих».
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Второй сезон «Обычной женщины» с Анной Михалковой стартует 17 декабря фотографии
Второй сезон «Обычной женщины» с Анной Михалковой стартует 17 декабря фотографии
Второй сезон «Обычной женщины» с Анной Михалковой стартует 17 декабря фотографии
Второй сезон «Обычной женщины» с Анной Михалковой стартует 17 декабря фотографии
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