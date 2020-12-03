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Кинозвезда Дрю Бэрримор посылает своих помощников в эксклюзивном отрывке фильма «Дублёрша»

3 декабря
2020 год

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3 декабря 2020
Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный отрывок комедии Джейми БаббитУдивительная миссис Мейзел») «Дублёрша». В нём героиня Дрю Бэрримор очень грубо обходится со своим персоналом.


Звезда комедий Кэнди Блэк ценит в этом мире лишь три вещи: секс, виски и драку с папарацци. После очередной выходки ей грозят групповая терапия, общество анонимных алкоголиков и исправительные работы. Увы, это не то, о чем ей хотелось бы думать. Пока звезду тиранит мозгоправ, её место занимает её же дублёрша. Она мила, талантлива и не прочь избавиться от оригинала.

Кинозвезда Дрю Бэрримор посылает своих помощников в эксклюзивном отрывке фильма «Дублёрша»

Помимо Бэрримор роли в картине сыграли Майк Зеген, Чарли Барнетт, Элли Кемпер, Холленд Тэйлор, ТиДжей Миллер, Эндрю Рэннеллс, Лена Данхэм, Эдриан Мартинес, Мишель Бюто, Тедди Колука и другие.

В российский прокат комедия «Дублёрша» вышла 3 декабря.
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Кинозвезда Дрю Бэрримор посылает своих помощников в эксклюзивном отрывке фильма «Дублёрша» фотографии
Кинозвезда Дрю Бэрримор посылает своих помощников в эксклюзивном отрывке фильма «Дублёрша» фотографии
Кинозвезда Дрю Бэрримор посылает своих помощников в эксклюзивном отрывке фильма «Дублёрша» фотографии
Кинозвезда Дрю Бэрримор посылает своих помощников в эксклюзивном отрывке фильма «Дублёрша» фотографии
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