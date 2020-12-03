Кинозвезда Дрю Бэрримор посылает своих помощников в эксклюзивном отрывке фильма «Дублёрша»

Кино-Театр.Ру
представляет эксклюзивный отрывок комедии Джейми Баббит
(«Удивительная миссис Мейзел
») «Дублёрша
». В нём героиня Дрю Бэрримор
очень грубо обходится со своим персоналом.
Звезда комедий Кэнди Блэк ценит в этом мире лишь три вещи: секс, виски и драку с папарацци. После очередной выходки ей грозят групповая терапия, общество анонимных алкоголиков и исправительные работы. Увы, это не то, о чем ей хотелось бы думать. Пока звезду тиранит мозгоправ, её место занимает её же дублёрша. Она мила, талантлива и не прочь избавиться от оригинала.
Помимо Бэрримор роли в картине сыграли Майк Зеген
, Чарли Барнетт
, Элли Кемпер
, Холленд Тэйлор
, ТиДжей Миллер
, Эндрю Рэннеллс
, Лена Данхэм
, Эдриан Мартинес
, Мишель Бюто
, Тедди Колука
и другие.
В российский прокат комедия «Дублёрша
» вышла 3 декабря
.
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