Стартовал прием заявок на питчинг веб-сериалов в рамках Третьего международного маркета

The Digital Reporter начал прием заявок на питчинг веб-сериалов, который пройдет 5 февраля в рамках Третьего веб-маркета в Москве.
Как уточняют организаторы, для участия принимаются проекты российских веб-сериалов любых жанров. Хронометраж одного эпизода должен доставлять до 15 минут, а бюджет – до 500 тысяч рублей. Обязательным условием этого года является наличие креативной команды сериала с минимальным составом: автор сценария, режиссер и продюсер (не менее 2-х человек).
фото: digitalreporter.ru
Участникам необходимо предоставить название проекта, состав съемочной группы (с фильмографией или творческой биографией каждого участника), логлайн, расширенный синопсис (не более 4 000 знаков), сценарий первой серии и сценарий всего сериала (при наличии). Также необходимы видеоматериалы, которые включают в себя тизер, «пилот», отдельные сцены – при наличии, презентация проекта и его примерная смета(отдельно – первая серия, отдельно – весь сериал). Заявки принимаются до 20 января по адресу info@webfestival.ru. В теме письма нужно указать «Заявка на питчинг».
Также в этом году на маркет можно отправить уже готовые «пилоты», созданные для показа на онлайн-платформах, но пока так и не нашедшие премьерной площадки. Хронометраж «пилота» не ограничен. В теме письма нужно указать: «Заявка на презентацию первых серий». Электронный адрес и сроки те же.
Оценивать представленные на питчинге материалы будут редакторы, продюсеры, контентные директора российских онлайн-кинотеатров, диджитал-платформ и производственных компаний. Победители получат возможность доработать свой проект и снять «пилот» веб-сериала в рамках Realist Content Campus, который начнет свою работу весной 2021 года.
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