Зоя Бербер стала мужчиной-андроидом в трейлере новогодней серии «Проекта “Анна Николаевна”»

КиноПоиск HD показал трейлер новогодней серии народной сай-фай комедии «Проект “Анна Николаевна”
» с подзаголовком «Начало
».
Эпизод перенесет зрителей в конец 2012 года, когда, согласно календарю майя, должен был наступить конец света. В канун праздника у майора Пожарского срывается свадьба, а над Корчмой пролетает НЛО, который со взрывом приземляется в лесу. Расследовать происшедшее присылают Антона Николаевича Королева из Москвы — опытный образец андроида-полицейского. Слегка недоработанный Антон Николаевич, хоть и ведет себя необычно, внешне ничем не отличается от людей. Вскоре становится понятно, что его создатели немного перемудрили с настройками — новый робот-полицейский на самом деле вовсе не мужчина…
Главные роли в проекте сыграли Зоя Бербер
, Антон Филипенко
, Сергей Гармаш
, Кузьма Сапрыкин
, Никита Тарасов
и Александр Ильин
. В режиссерском кресле оказался Александр Карпиловский
(«Частное пионерское
»), ставший постановщиком второго сезона
сериала.
«Я думала, перевоплотиться из Анны Николаевны в Антона Николаевича будет совсем легко, но на деле оказалось — не очень
, — поделилась исполнительница главной роли Зоя Бербер. — Антон — не просто молодой человек, а андроид со своими особенностями. Но, конечно, вы узнаете в нем знакомые черты: мой нос, мои щечки, мои глаза, мою фигуру и мой голос, который мы решили оставить как есть — молодой ломающийся голосок
».
Премьера новогодней серии «Проект “Анна Николаевна”: Начало
» состоится эксклюзивно на КиноПоиск HD 1 января
.
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