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Зоя Бербер стала мужчиной-андроидом в трейлере новогодней серии «Проекта “Анна Николаевна”»

30 декабря
2020 год

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30 декабря 2020
КиноПоиск HD показал трейлер новогодней серии народной сай-фай комедии «Проект “Анна Николаевна”» с подзаголовком «Начало».


Эпизод перенесет зрителей в конец 2012 года, когда, согласно календарю майя, должен был наступить конец света. В канун праздника у майора Пожарского срывается свадьба, а над Корчмой пролетает НЛО, который со взрывом приземляется в лесу. Расследовать происшедшее присылают Антона Николаевича Королева из Москвы — опытный образец андроида-полицейского. Слегка недоработанный Антон Николаевич, хоть и ведет себя необычно, внешне ничем не отличается от людей. Вскоре становится понятно, что его создатели немного перемудрили с настройками — новый робот-полицейский на самом деле вовсе не мужчина…

Главные роли в проекте сыграли Зоя Бербер, Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин, Никита Тарасов и Александр Ильин. В режиссерском кресле оказался Александр КарпиловскийЧастное пионерское»), ставший постановщиком второго сезона сериала.

Зоя Бербер стала мужчиной-андроидом в трейлере новогодней серии «Проекта “Анна Николаевна”»

«Я думала, перевоплотиться из Анны Николаевны в Антона Николаевича будет совсем легко, но на деле оказалось — не очень, — поделилась исполнительница главной роли Зоя Бербер. — Антон — не просто молодой человек, а андроид со своими особенностями. Но, конечно, вы узнаете в нем знакомые черты: мой нос, мои щечки, мои глаза, мою фигуру и мой голос, который мы решили оставить как есть — молодой ломающийся голосок».

Премьера новогодней серии «Проект “Анна Николаевна”: Начало» состоится эксклюзивно на КиноПоиск HD 1 января.
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Зоя Бербер стала мужчиной-андроидом в трейлере новогодней серии «Проекта “Анна Николаевна”» фотографии
Зоя Бербер стала мужчиной-андроидом в трейлере новогодней серии «Проекта “Анна Николаевна”» фотографии
Зоя Бербер стала мужчиной-андроидом в трейлере новогодней серии «Проекта “Анна Николаевна”» фотографии
Зоя Бербер стала мужчиной-андроидом в трейлере новогодней серии «Проекта “Анна Николаевна”» фотографии
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