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Сергей Бурунов и Мария Аронова отговаривают самих себя от свадьбы в трейлере фильма «Пара из будущего»

30 декабря
2020 год

Новости кино >>
30 декабря 2020
В сети появился трейлер пронзительной комедии «Пара из будущего» режиссера Алексея НужногоЯ худею»). Оператором выступил Юрий КоробейниковОбратная связь»).


Недалекое будущее, 2040 год. Евгений и Александра 20 лет в браке, их отношения похожи на высохший урюк. Развестись у них тоже не получается, поскольку в будущем расторжение брака – очень дорогая услуга. Но судьба дает им шанс: Евгений и Алексадра попадают в прошлое, в тот самый день 20 лет назад, когда влюбленный и юный Женя сделал предложение прелестной Саше. Теперь пара из будущего хочет разлучить самих себя в молодости, но это будет непросто. Молодые будут сражаться за свою любовь.

Главные роли исполнили Сергей Бурунов, Мария Аронова, Денис Парамонов и Дарья Коныжева. Съемки проходили в подмосковном Зарайске и в Нижегородской области. Перед командой проекта стояла непростая задача: много сложных, технологичных съемок, трюковых сцен, а также большой объем компьютерной графики, чтобы создать бытовую атмосферу 2040 года.

Сергей Бурунов и Мария Аронова отговаривают самих себя от свадьбы в трейлере фильма «Пара из будущего»

«Мне интересно исследовать природу взаимоотношений семейной пары, природу взаимных претензий, ожиданий, любви и даже ненависти, — рассказал Алексей Нужный. — Понять, куда со временем утекают любовь и уважение, что с этим делать и как оттуда выкарабкиваться. «Пара из будущего» – очень трогательная и пронзительная комедия».

В российский прокат «Пара из будущего» выйдет 4 марта 2021 года.
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Сергей Бурунов и Мария Аронова отговаривают самих себя от свадьбы в трейлере фильма «Пара из будущего» фотографии
Сергей Бурунов и Мария Аронова отговаривают самих себя от свадьбы в трейлере фильма «Пара из будущего» фотографии
Сергей Бурунов и Мария Аронова отговаривают самих себя от свадьбы в трейлере фильма «Пара из будущего» фотографии
Сергей Бурунов и Мария Аронова отговаривают самих себя от свадьбы в трейлере фильма «Пара из будущего» фотографии
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