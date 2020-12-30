Сергей Бурунов и Мария Аронова отговаривают самих себя от свадьбы в трейлере фильма «Пара из будущего»

В сети появился трейлер пронзительной комедии «Пара из будущего
» режиссера Алексея Нужного
(«Я худею
»). Оператором выступил Юрий Коробейников
(«Обратная связь
»).
Недалекое будущее, 2040 год. Евгений и Александра 20 лет в браке, их отношения похожи на высохший урюк. Развестись у них тоже не получается, поскольку в будущем расторжение брака – очень дорогая услуга. Но судьба дает им шанс: Евгений и Алексадра попадают в прошлое, в тот самый день 20 лет назад, когда влюбленный и юный Женя сделал предложение прелестной Саше. Теперь пара из будущего хочет разлучить самих себя в молодости, но это будет непросто. Молодые будут сражаться за свою любовь.
Главные роли исполнили Сергей Бурунов
, Мария Аронова
, Денис Парамонов
и Дарья Коныжева
. Съемки проходили в подмосковном Зарайске и в Нижегородской области. Перед командой проекта стояла непростая задача: много сложных, технологичных съемок, трюковых сцен, а также большой объем компьютерной графики, чтобы создать бытовую атмосферу 2040 года.
«Мне интересно исследовать природу взаимоотношений семейной пары, природу взаимных претензий, ожиданий, любви и даже ненависти
, — рассказал Алексей Нужный. — Понять, куда со временем утекают любовь и уважение, что с этим делать и как оттуда выкарабкиваться. «Пара из будущего» – очень трогательная и пронзительная комедия
».
В российский прокат «Пара из будущего
» выйдет 4 марта 2021
года.
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