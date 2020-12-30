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Последний фильм с участием Пьера Кардена выйдет в прокат 25 февраля

30 декабря
2020 год

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30 декабря 2020
25 февраля в память о французском модельере Пьере Кардене в прокат выйдет документальный фильм «Дом Кардена», который стал последним проектом с его участием. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании «Пионер».

Последний фильм с участием Пьера Кардена выйдет в прокат 25 февраля
фото: Пресс-служба кинокомпании "Пионер"

Создатели ленты ищут ответ на вопрос, какая история стоит за иконой мира моды. «Дом Кардена» — это шанс заглянуть в сознание гения. Для съемок Пьер Карден предоставил эксклюзивный доступ к его архивам и внутрь своей империи, а также дал несколько интервью на закате собственной карьеры.

В качестве режиссеров выступили Тодд Хьюз и П. Дэвид Эберсоул. Премьера их фильма состоялась на Венецианском фестивале.

Пьер Карден скончался скончался 29 декабря во Франции. Ему было 98 лет. В начале карьеры он делал костюмы для фильма Жана Кокто «Красавица и чудовище» и затем всю свою жизнь вдохновлялся кино и сценой. Модельер впервые создал коллекцию мужской одежды и начал продавать свою одежду в универмагах, сделав ее более доступной. С Россией Кардена связывали особые отношения, его даже прозвали «красным кутюрье».
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