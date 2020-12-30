Галь Гадот сыграет в третьей части «Чудо-женщины»

Студия Warner Bros. снимет третью часть супергеройского фильма «Чудо-женщина» по одноименному комиксу DC. Об этом сообщает Deadline.
фото: Hollywoodinsider.com
Образ амазонки Дианы Принс вновь воплотит Галь Гадот. Режиссерское кресло займет Пэтти Дженкинс, поставившая первые две части. Она также напишет сценарий фильма.
Премьера сиквела «Чудо-женщина: 1984» состоялась одновременно онлайн и оффлайн — на стриминговой платформе HBO Max и в кинотеатрах стран, где сервис пока недоступен. В США лента уже заработала 16,7 млн долларов, несмотря на то, что большая часть кинозалов закрыта из-за пандемии. В России фильм выйдет в прокат 14 января.
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