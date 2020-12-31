Оперативник Петр Рыков устроился на работу в цирк

Действие разворачивается летом 1979 года. В стране полным ходом идет подготовка к Олимпиаде-80. Главный герой Александр Ершов (Петр Рыков) – оперативник, которому поручено раскрыть целую группировку фарцовщиков и контрабандистов, которая действует через труппу советского цирка. После трагической гибели лучшего друга на одном из секретных заданий это становится для него делом чести. Ершов в качестве пианиста устраивается на работу в цирк и пытается наладить отношения с новыми коллегами. Особенно c воздушной гимнасткой Ниной (Наталья Бергер), в которую давно и тайно влюблен: раньше он следил за её выступлениями как зритель. Однако за девушкой также ухаживает высокопоставленный чиновник.
«Как думается мне сейчас, спустя время после съемок, основным манком была возможность попробовать на зубок романтическую сторону работы оперативника спецслужбы. Добавьте к этому время действия, а это год предшествующий Московской Олимпиаде. Ершов при консерваторском образовании и «спокойном обаянии» ведет весьма активный образ жизни, и это было еще одной причиной моего интереса — возможность водить машины, лазить по крышам, «поиграть» с инструментом (сам я не играю на клавишных). У нас была замечательная команда каскадеров, а драку возле цирка в шутку называли самой сексуальной сценой сериала», — рассказывает Петр Рыков.
фото: Пресс-служба Первого канала
В одной из сцен герой Петра Рыкова входит в клетку к медведю. Съемочная группа специально ездила знакомиться к медведю Степану заранее. Фильм снимали в Москве и в Абхазии.
«Мы снимали в цирке на Вернадского у братьев Запашных, в центре циркового искусства в Измайлово, в цирке-шапито на Варшавке. Огромное спасибо Запашным, нам очень помогали все цирковые, — вспоминает Сергей Комаров. — Например, был инспектор манежа, или, как его называют шпрехшталмейстер. Это цирковой конферансье. Инспектор манежа руководит художественной и технической стороной представления. В момент представления этого человека можно сравнить с пилотом самолета. Он руководит всем и все его слушаются. У нас был такой консультант, который вырос в цирке, и выступал в советские годы. Он был кладезем цирковых баек и легенд».
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