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Оперативник Петр Рыков устроился на работу в цирк

31 декабря
2020 год

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31 декабря 2020
Детективный сериал Сергея Комарова «Солнечный круг» стартует 4 января на Первом канале. Главные роли в ленте исполнили Петр Рыков и Наталья Бергер, сообщает пресс-служба телеканала.

Оперативник Петр Рыков устроился на работу в цирк
фото: Пресс-служба Первого канала

Действие разворачивается летом 1979 года. В стране полным ходом идет подготовка к Олимпиаде-80. Главный герой Александр Ершов (Петр Рыков) – оперативник, которому поручено раскрыть целую группировку фарцовщиков и контрабандистов, которая действует через труппу советского цирка. После трагической гибели лучшего друга на одном из секретных заданий это становится для него делом чести. Ершов в качестве пианиста устраивается на работу в цирк и пытается наладить отношения с новыми коллегами. Особенно c воздушной гимнасткой Ниной (Наталья Бергер), в которую давно и тайно влюблен: раньше он следил за её выступлениями как зритель. Однако за девушкой также ухаживает высокопоставленный чиновник.

Образы цирковых артистов в сериале воплотили Максим Радугин, Яна Гурьянова, Виктор и Макар Запорожские, Евгений Кулик, Данила Осокин, Батраз Засеев, Владимир Надеин и Эльдар Трамов. В актерский состав также вошли Александр Лазарев-младший, Полина Лазарева, Владимир Стержаков. Сценарий написал Сергей Калужанов, работавший над проектами «Метод 2» и «Время первых».

«Как думается мне сейчас, спустя время после съемок, основным манком была возможность попробовать на зубок романтическую сторону работы оперативника спецслужбы. Добавьте к этому время действия, а это год предшествующий Московской Олимпиаде. Ершов при консерваторском образовании и «спокойном обаянии» ведет весьма активный образ жизни, и это было еще одной причиной моего интереса — возможность водить машины, лазить по крышам, «поиграть» с инструментом (сам я не играю на клавишных). У нас была замечательная команда каскадеров, а драку возле цирка в шутку называли самой сексуальной сценой сериала», — рассказывает Петр Рыков.

Оперативник Петр Рыков устроился на работу в цирк
фото: Пресс-служба Первого канала

В одной из сцен герой Петра Рыкова входит в клетку к медведю. Съемочная группа специально ездила знакомиться к медведю Степану заранее. Фильм снимали в Москве и в Абхазии.

«Мы снимали в цирке на Вернадского у братьев Запашных, в центре циркового искусства в Измайлово, в цирке-шапито на Варшавке. Огромное спасибо Запашным, нам очень помогали все цирковые, — вспоминает Сергей Комаров. — Например, был инспектор манежа, или, как его называют шпрехшталмейстер. Это цирковой конферансье. Инспектор манежа руководит художественной и технической стороной представления. В момент представления этого человека можно сравнить с пилотом самолета. Он руководит всем и все его слушаются. У нас был такой консультант, который вырос в цирке, и выступал в советские годы. Он был кладезем цирковых баек и легенд».
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Оперативник Петр Рыков устроился на работу в цирк фотографии
Оперативник Петр Рыков устроился на работу в цирк фотографии
Оперативник Петр Рыков устроился на работу в цирк фотографии
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