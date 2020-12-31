Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Заражение» обзаведётся «философским» продолжением

31 декабря
2020 год

Новости кино >>
31 декабря 2020
У «Заражения» Стивена Содерберга появится своеобразное продолжение, уверяет IndieWire.

«Заражение» обзаведётся «философским» продолжением
фото: кадр из фильма «Заражение»

Режиссёр рассказал в подкасте Happy Sad Confused, что вместе со сценаристом оригинала Скоттом Бёрнсом работает «над неким проектом, который в некотором роде является философским сиквелом "Заражения", но в другом контексте. Вы можете посмотреть на них словно на пару, но с совершенно с разным цветом волос. Мы со Скоттом говорили о том, каким может быть другой фильм в том же духе».

«Заражение», вышедшее в 2011-м, в уходящем году стало очень популярным из-за своей актуальности и напророченной пандемии коронавируса.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Стивен Содерберг возглавил комитет по восстановлению киноиндустрии США
Врач Алексей Водовозов провёл «Деконструкцию» фильма Стивена Содерберга «Заражение»
20 смертельных вирусов: Фильмы про эпидемии как инструкции по выживанию
Поиск по меткам
коронавирус
персоны
Стивен Содерберг
фильмы
Заражение

анонс

День рождения >>

Валентин Буров
Сергей Галахов
Анатолий Кузнецов
Сергей Мелконян
Елена Мельникова
Лев Милиндер
Дмитрий Суржиков
Семён Фарада
Ипполит Хвичия
Татьяна Шмыга
Барбара Каррера
Вэл Килмер
Бен Кингсли
Сара Майлз
Джеймс Ремар
Ева Рутткаи
Энтони Хопкинс
все родившиеся 31 декабря >>

Афиша кино >>

Последний богатырь: Корень зла
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2020
Ведьмина служба доставки
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 1989
Охота на Санту
боевик, комедия, фэнтези
Великобритания, Канада, США, 2020
Счастливо оставаться
драма, комедия, приключения
Франция, 2020
Фестиваль Рифкина
комедия, мелодрама
США, Испания, Италия, 2020
Дочь тьмы
драма, мистика, триллер
Россия, 2020
Конь Юлий и большие скачки
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2020
Пингвинёнок Пороро. Новогодние приключения
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Южная Корея, Гонконг, Китай, США, 2014
Огонь
фильм-катастрофа
Россия, 2020
Да, Боже, да
драма, комедия
США, 2019
Семейка Крудс: Новоселье
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2020
Барбоскины на даче
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен