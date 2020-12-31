«Заражение» обзаведётся «философским» продолжением

Режиссёр рассказал в подкасте Happy Sad Confused, что вместе со сценаристом оригинала Скоттом Бёрнсом работает «над неким проектом, который в некотором роде является философским сиквелом "Заражения", но в другом контексте. Вы можете посмотреть на них словно на пару, но с совершенно с разным цветом волос. Мы со Скоттом говорили о том, каким может быть другой фильм в том же духе».
«Заражение», вышедшее в 2011-м, в уходящем году стало очень популярным из-за своей актуальности и напророченной пандемии коронавируса.
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