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«Холоп», «Паразиты» и «Текст» стали самыми просматриваемыми фильмами в Okko

31 декабря
2020 год

Новости кино >>
31 декабря 2020
Мультимедийный сервис Okko рассказал, каким 2020 год был для кинолюбителей. Самыми просматриваемыми фильмами стали «Холоп», «Паразиты», «Текст», «Отель "Белград"» и «(НЕ)идеальный мужчина». В числе популярных сериалов оказались «Нагиев на карантине», «Содержанки», «257 причин чтобы жить», «Мир Дикого Запада» и «Игра престолов», сообщает пресс-служба платформы.

«Холоп», «Паразиты» и «Текст» стали самыми просматриваемыми фильмами в Okko
фото: К/ф "Текст"

Каждый месяц наибольшую популярность в Okko получала новая кинолента. Так, главным фильмом мая стал «Тролли. Мировой тур», в ноябре победу одержал «Стрельцов», а в декабре – «Глубже». Самым популярным жанром в 2020-м названы драмы. В период самоизоляции пользователи больше всего смотрели «Заражение».

Okko также определил фильмы с самыми преданными фанатами. Среди них несколько советских лент, в том числе «Москва слезам не верит. Серия 1», которую один из пользователей посмотрел 125 раз за год, «Служебный роман. Серия 1» со 121 просмотрами и «Москва слезам не верит. Серия 2», получившая 115 просмотров от одного пользователя. Преданные фанаты оказались также у таких картин, как «Властелин колец: Братство кольца», «Один дома 2» и «Сумерки». Поклонники посмотрели их по 107, 99 и 91 разу за год соответственно.

В числе наиболее странных поисковых запросов в Okko — «Хочу к Меладзе», «Зачем Белка и Стрелка полетели», «Фильм про деда, как он попал в Турцию» и «Как надоел этот гребаный мир».
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фильмы
(НЕ) Идеальный мужчина257 причин, чтобы житьВластелин колец: Братство КольцаГлубже!ЗаражениеИгра престоловМир Дикого ЗападаМосква слезам не веритНагиев на карантинеОдин дома 2Отель "Белград"ПаразитыСлужебный романСодержанкиСтрельцовСумеркиТекстТролли: Мировой турХолоп

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