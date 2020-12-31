«Холоп», «Паразиты» и «Текст» стали самыми просматриваемыми фильмами в Okko

Мультимедийный сервис Okko рассказал, каким 2020 год был для кинолюбителей. Самыми просматриваемыми фильмами стали «
Холоп
», «
Паразиты
», «
Текст
», «
Отель "Белград"
» и «
(НЕ)идеальный мужчина
». В числе популярных сериалов оказались «
Нагиев на карантине
», «
Содержанки
», «
257 причин чтобы жить
», «
Мир Дикого Запада
» и «
Игра престолов
», сообщает пресс-служба платформы.
фото: К/ф "Текст"
Каждый месяц наибольшую популярность в Okko получала новая кинолента. Так, главным фильмом мая стал «
Тролли. Мировой тур
», в ноябре победу одержал «
Стрельцов
», а в декабре – «
Глубже
». Самым популярным жанром в 2020-м названы драмы. В период самоизоляции пользователи больше всего смотрели «
Заражение
».
Okko также определил фильмы с самыми преданными фанатами. Среди них несколько советских лент, в том числе «
Москва слезам не верит. Серия 1
», которую один из пользователей посмотрел 125 раз за год, «
Служебный роман. Серия 1
» со 121 просмотрами и «
Москва слезам не верит. Серия 2
», получившая 115 просмотров от одного пользователя. Преданные фанаты оказались также у таких картин, как «
Властелин колец: Братство кольца
», «
Один дома 2
» и «
Сумерки
». Поклонники посмотрели их по 107, 99 и 91 разу за год соответственно.
В числе наиболее странных поисковых запросов в Okko — «Хочу к Меладзе», «Зачем Белка и Стрелка полетели», «Фильм про деда, как он попал в Турцию» и «Как надоел этот гребаный мир».
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