Сергей Бурунов озвучил одного из персонажей мультфильма «Конь Юлий и большие скачки»

Один из новых героев мультфильма «Конь Юлий и большие скачки
», Султан Рашид, заговорит голосом Сергея Бурунова
, сообщает пресс-служба кинокомпании СТВ.
На этот раз главная роль в картине, которая станет десятым по счёту фильмом анимационной серии о Трёх богатырях, досталась самому комичному и оптимистичному персонажу сказки – коню Юлию. Нашего героя ждут дальние страны, приключения, настоящая любовь и коварные враги.
По словам Бурунова, «это первый султан в моей жизни. Он добрый, он хитрый, он богатый, он умный. Это всё не я. По сюжету наш Конь Юлий влюбился. На этот раз серьёзно. Он просит копыта королевской кобылы Звезда Востока у Султана Рашида, то есть у меня. Но сватать кобылу королевских кровей может только особа царских кровей, поэтому Юлий обращается к Князю Киевскому, то есть к Сергею Васильевичу Маковецкому, но получает отказ. Тогда наш жених похищает Князя и насильно везёт его к Султану. Вслед за ним отправляются Богатыри. Все сойдутся на больших скачках, где победитель получит всё».
В российский прокат мультфильм Sony выпустит уже сегодня, 31 декабря.
обсуждение >>