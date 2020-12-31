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На Youtube-канале «Союзмультфильма» опубликован мультфильм «Привет, бабульник!»

31 декабря
2020 год

Новости кино >>
31 декабря 2020
Новогодний короткометражный мультфильм Натальи Мирзоян «Привет, бабульник!» опубликован на Youtube-канале «Союзмультфильма».



Согласно пресс-службе киностудии, картина является победителем нескольких национальных и международных фестивалей, включая Neum Animated Film Festival 2020 (лучшая музыка), Animator FEST - European Youth Festival of Animated Film 2020 (первое место), Banjaluka International Animated Film Festival (приз за лучший детский фильм), Anilogue International Animation Festival (специальное упоминание), фестиваль анимационного кино в Суздале 2020 (приз мэтров имени Татарского и диплом в категории «лучший профессиональный короткометражный фильм» с формулировкой «за графический дизайн»).

Это история о восьмилетней девочке Маше, которую родители не взяли на весёлую новогоднюю вечеринку, оставив её дома с бабушкой. Однако кажущийся испорченным праздник оказался совсем не таким, как можно было бы себе представить.

На Youtube-канале «Союзмультфильма» опубликован мультфильм «Привет, бабульник!»
фото: «Зебра в клеточку»

Помимо данной титулованной работы в новогодние каникулы «Союзмультфильм» также представит несколько праздничных эпизодов своих популярных мультсериалов. Так, герои «Простоквашино» в серии «Снежный лабиринт» отправятся искать мешок с подарками, персонажи «Зебры в клеточку» попробуют устроить снегопад в жарких джунглях, а в новогодней серии «Оранжевой коровы» появятся сразу два новых персонажа – Деда и Ба, которых озвучили Татьяна Кравченко и Павел Любимцев.

Посмотреть праздничные серии можно будет в эфире каналов «Карусель», «О!», а также на различных онлайн-платформах. А премьера эпизода «Оранжевой коровы» состоится на «Карусели» сразу после обращения Президента.
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