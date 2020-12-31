Завершились съёмки «Медиатора» с Андреем Бурковским

Бурковский воплотил образ профессионального переговорщика Андрея Павлова, прошедшего подготовку в Академии Управления МВД России. Он тот человек, который без оружия приходит к террористам и в считанные секунды устанавливает с ними контакт. Но основной его доход идёт не от удачного освобождения заложников, а от крупного бизнеса. Везде, где люди не могут договориться, он помогает – за очень большие деньги. Для каждого случая он меняется до неузнаваемости. Удивительную способность к перевоплощению Павлов развил в детстве — это помогало ему выстраивать непростые отношения с матерью. А ещё он настолько хорошо чувствует людей, что давно не верит никому. Даже себе.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
«Когда я прочитал сценарий, понял – роль блестящая. Это психологическая драма, в ней нужно действовать монологами. Мой герой – обычный парень, работал в баре, ему необходимо было общение, это привело его в переговорщики. У него такой талант к коммуникации, которому трудно научить, он работает по наитию. Иногда моему персонажу приходится говорить другим героям слова, за которые его ненавидят. Думаю, иногда зрители будут удивляться: "Зачем он это делает"? Но они увидят – он был прав. Самое сложное для моего героя общаться не с террористами, а с обычными людьми, уверенными в своей правоте. В случае с террористом понятно, кто плохой, кто хороший. Задача моего героя – разобраться в человеке, понять, где он врёт, изображает, а где на самом деле правда, в чём его внутренняя боль», — рассказал о своём персонаже Андрей Бурковский.
Съёмки киносериала проходили в Москве и Подмосковье.
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