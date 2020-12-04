«Дюна», «Матрица 4» и сиквел «Отряда самоубийц» одновременно выйдут онлайн и офлайн

Студия Warner Bros. выпустит «Дюну
» Дени Вильнёва
, четвертую часть «Матрицы
» и сиквел «Отряда самоубийц
» одновременно онлайн и оффлайн — на стриминговой платформе HBO Max и в кинотеатрах стран, где сервис пока недоступен, сообщает Variety
.
Фильмы будут показывать в кинозалах ровно месяц. По истечении этого срока их временно уберут из каталога НВО, а кинотеатральный прокат продолжится. Затем ленты можно будет посмотреть на таких онлайн-платформах, как Amazon, iTunes или Fandango.
В таком же формате состоятся релизы мультфильма «Том и Джерри
» и лент «Годзилла против Конга
», «Король Ричард
», «Заклятие 3: По воле дьявола
», «Множественные святые Ньюарка
», «Космический джем: Новое поколение
», «На высоте
», «Воспоминание
», «Мелочи
», «Злое
», «Мужские слезы
», «Иуда и черный мессия
», «Те, кто желает мне смерти
» и «Мортал Комбат
». Ранее Warner Bros. заявила, что фэнтези «Чудо-женщина: 1984
» с Галь Гадот
также будет выпущен сразу онлайн и офлайн.
Пока решение студии касается только премьерных проектов 2021 года, и руководство Warner Bros. считает это временными мерами, на которые пришлось пойти из-за закрытия большинства кинозалов во время пандемии.
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