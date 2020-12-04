Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Дюна», «Матрица 4» и сиквел «Отряда самоубийц» одновременно выйдут онлайн и офлайн

4 декабря
2020 год

Новости кино >>
4 декабря 2020
Студия Warner Bros. выпустит «Дюну» Дени Вильнёва, четвертую часть «Матрицы» и сиквел «Отряда самоубийц» одновременно онлайн и оффлайн — на стриминговой платформе HBO Max и в кинотеатрах стран, где сервис пока недоступен, сообщает Variety.

«Дюна», «Матрица 4» и сиквел «Отряда самоубийц» одновременно выйдут онлайн и офлайн

Фильмы будут показывать в кинозалах ровно месяц. По истечении этого срока их временно уберут из каталога НВО, а кинотеатральный прокат продолжится. Затем ленты можно будет посмотреть на таких онлайн-платформах, как Amazon, iTunes или Fandango.

В таком же формате состоятся релизы мультфильма «Том и Джерри» и лент «Годзилла против Конга», «Король Ричард», «Заклятие 3: По воле дьявола», «Множественные святые Ньюарка», «Космический джем: Новое поколение», «На высоте», «Воспоминание», «Мелочи», «Злое», «Мужские слезы», «Иуда и черный мессия», «Те, кто желает мне смерти» и «Мортал Комбат». Ранее Warner Bros. заявила, что фэнтези «Чудо-женщина: 1984» с Галь Гадот также будет выпущен сразу онлайн и офлайн.

Пока решение студии касается только премьерных проектов 2021 года, и руководство Warner Bros. считает это временными мерами, на которые пришлось пойти из-за закрытия большинства кинозалов во время пандемии.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Чудо-женщина: 1984» выйдет в российский прокат в следующем году
2020 – лучший год для зрителей, худший – для кино
персоны
Дени ВильнёвГаль Гадот
фильмы
Все святые НьюаркаГодзилла против КонгаДюнаЗаклятие 3: По воле дьяволаЗлоеКороль РичардМатрица 4На высотеОтряд самоубийц 2Том и ДжерриЧудо-женщина: 1984

анонс

Скорбим

Борис Плотников
2 декабря ушёл из жизни актёр Борис Плотников.
Нина Акимова
2 декабря скончалась актриса Нина Акимова.
Нина Иванова
1 декабря ушла из жизни актриса Нина Иванова.
Хью Кияс-Бёрн
1 декабря ушёл из жизни актёр Хью Кияс-Бёрн.

День рождения >>

Алина Волощук
Сергей Деревянко
Галина Дёмина
Сергей Клановский
Евгения Розанова
Нина Русланова
Антон Сёмкин
Александр Фисенко
Саиб Ходжаев
Йерун Краббе
Барбара Крафтувна
Норберт Кристиан
Фрэнки Мюниц
Паула Пэттон
Ник Стал
Йоханнес Хестерс
все родившиеся 5 декабря >>

Афиша кино >>

Комета Галлея
Россия, 2020
Проклятие монахини Роуз
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
Сумасшедшая любовь
драма, молодежный фильм, социальная драма, экранизация
США, 2020
Криминальные боссы
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2020
Преступить черту
триллер, эротика
Испания, 2020
Человеческий голос
драма, экранизация
Испания, 2020
Ширли
биография, драма, триллер, экранизация
США, 2020
Дублёрша
комедия
США, 2020
Илиана. Верь мне
триллер, чёрная комедия
Россия, 2020
Полное погружение
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2020
Трое
драма, мелодрама
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен