Завершились съемки пятого сезона «По законам военного времени» с Евгением Воловенко и Екатериной Климовой

«В новом сезоне зрителей вновь ждет встреча с любимыми персонажами, которые окажутся в непривычных для себя условиях. Раньше они знали, где «наши», а где «враги». Но теперь все смешалось. В этих изменившихся условиях будут интриги, расследования, неожиданные перевоплощения, которые раскроются только в самом конце фильма. Могу сказать однозначно – скучно точно не будет», — рассказывает режиссер Сергей Виноградов.
Действие сериала развернется осенью 1945 года. Рокотов и Елагина в предвкушении мирной жизни собираются в Минск. На новом месте службы мужа Светлана надеется забыть о войне и зажить гражданской, мирной жизнью. Тем временем в Восточной Пруссии наплыв переселенцев, недобитые отряды вермахта, нищета и неустроенность вызывают рост преступности. Лучшим борцам с преступностью в прифронтовой полосе Рокотову и Елагиной приходится задержаться в Кёнигсберге на неопределенное время. Под руководством Дремова и Уполномоченного НКВД в Восточной Пруссии им предстоит подавить всплеск преступности, а также помочь становлению мирной жизни на истерзанной войной территории. А потом начинаются будни военной прокуратуры на оккупированной территории – убийства, ограбления, кражи. И, конечно, не дремлет немецкая агентура, сменившая хозяев, но не сменившая врага.
фото: Пресс-служба кинокомпании Star Media
По словам Евгения Воловенко, «во главу этого проекта можно смело поставить нестареющую, неувядающую, не сгибающуюся ни перед какими трудностями и обстоятельствами любовь двух главных героев – Елагиной и Рокотова».
На данный момент сняты пять сезонов проекта, три из которых уже вышли в эфире. Премьера четвертой части сериала – «По законам военного времени. Победа» – состоится в 2021 году.
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