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Евгений Цыганов стал современным Чичиковым

4 декабря
2020 год

Новости кино >>
4 декабря 2020
Сериал «Мертвые души» с Евгением Цыгановым в роли Чичикова стартует 9 декабря на IVI, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра. Режиссером проекта выступил Григорий Константинопольский, ранее работавший над адаптацией «Грозы» Островского.

Евгений Цыганов стал современным Чичиковым
фото: Пресс-служба IVI

В современной экранизации романа Гоголя Александр Робак перевоплотился в Собакевича, Виктория Толстоганова — в его жену, Тимофей Трибунцев сыграл Ноздрева, а Дмитрий Дюжев стал Маниловым. Образ Плюшкина воплотил Алексей Серебряков. В актерский состав также вошли Анна Михалкова, Семен Слепаков, Ксения Раппопорт и Александра Ревенко.

Сюжет развивается в наше время. Чичиков, чиновник из Москвы, на этот раз не «скупает» мертвые души у недалеких провинциалов, а продает им места на кладбище рядом со знаменитостями. История показывает, что уклад сегодняшней российской жизни не так уж сильно изменился за 200 лет, а делать деньги из воздуха, продавая места на кладбищах Москвы рядом с могилами известных деятелей, певцов, актеров, политиков и прочих VIP-персон, — афера современности.

Евгений Цыганов стал современным Чичиковым
фото: Пресс-служба IVI

«"Мертвые души" – одно из моих любимых произведений. Его можно сделать еще более актуальным. Я придумал новую аферу Чичикова, своего рода перевертыш: в 19 веке Чичиков скупал мёртвых, чтобы выдать их за живых, а у нас он скупает живых, чтобы выдать их за мёртвых», – рассказывает Григорий Константинопольский.
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Евгений Цыганов стал современным Чичиковым фотографии
Евгений Цыганов стал современным Чичиковым фотографии
Евгений Цыганов стал современным Чичиковым фотографии
Евгений Цыганов стал современным Чичиковым фотографии
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