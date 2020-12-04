Евгений Цыганов стал современным Чичиковым

Сюжет развивается в наше время. Чичиков, чиновник из Москвы, на этот раз не «скупает» мертвые души у недалеких провинциалов, а продает им места на кладбище рядом со знаменитостями. История показывает, что уклад сегодняшней российской жизни не так уж сильно изменился за 200 лет, а делать деньги из воздуха, продавая места на кладбищах Москвы рядом с могилами известных деятелей, певцов, актеров, политиков и прочих VIP-персон, — афера современности.
фото: Пресс-служба IVI
«"Мертвые души" – одно из моих любимых произведений. Его можно сделать еще более актуальным. Я придумал новую аферу Чичикова, своего рода перевертыш: в 19 веке Чичиков скупал мёртвых, чтобы выдать их за живых, а у нас он скупает живых, чтобы выдать их за мёртвых», – рассказывает Григорий Константинопольский.
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