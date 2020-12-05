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Телеканал TV1000 Русское кино отметит своё 15-летие показом фильмов «Спутник» и «Гудбай, Америка!»

5 декабря
2020 год

Новости кино >>
5 декабря 2020
Телеканалу TV1000 Русское кино исполняется 15 лет. За время своего существования он показал множество самых разных картин, и благодаря этому его редакция внимательно и всесторонне изучила вкусы своих многочисленных зрителей, отмечает пресс-служба канала.

Телеканал TV1000 Русское кино отметит своё 15-летие показом фильмов «Спутник» и «Гудбай, Америка!»
фото: rabotnikitv.com

«Мы строго следим за тем, чтобы контент, который мы предлагаем зрителям, отличался хорошим качеством. И мы, конечно, продолжаем развиваться и работать в этом направлении, стараясь показывать и успевшие стать классикой фильмы, и картины, совсем недавно выходившие в российский прокат», – говорит генеральный директор группы компаний Viasat Алексей Кроль.

У аудитории канала явно прослеживаются определённые предпочтения. Например, любимым актёром среди зрителей является Данила Козловский, фильмы с которым неизменно получают высокие рейтинги. Поэтому телеканал даже проводил большой марафон всех фильмов с его участием и продолжит радовать поклонников популярного актёра, предлагая посмотреть ленту «Матильда» в январе 2021 года.

Телеканал TV1000 Русское кино отметит своё 15-летие показом фильмов «Спутник» и «Гудбай, Америка!»
фото: кадр из фильма «Гудбай, Америка!»

Между тем самым популярным жанром у зрителей является комедия. За последние годы на телеканале состоялись телевизионные премьеры более 20 отечественных картин, представляющих этот жанр. И аудитория наверняка оценит телепремьеру фильма «Гудбай, Америка!» 6 декабря в 19:00. В 2021-м состоится телепремьера ожидаемого продолжения культовой комедии «Неадекватные люди».

«Особое место среди комедий в нашем эфире, конечно, занимает праздничная франшиза "Ёлки" - именно на канале TV1000 Русское кино состоялись российские телепремьеры пяти фильмов этой киносерии, а с 2019 года мы накануне Нового года, 31-го декабря и в ночь на 1 января, отмечаем День "Ёлок"», – рассказал программный директор киноканалов группы компаний Viasat Сергей Зоненлихт.

Телеканал TV1000 Русское кино отметит своё 15-летие показом фильмов «Спутник» и «Гудбай, Америка!»
фото: кадр из фильма «Спутник»

Второй по популярности жанр среди аудитории TV1000 Русское кино – фантастика. И для зрителей у телеканала подарок – эксклюзивная телевизионная премьера нашумевшего фильма «Спутник». Особое внимание телеканал уделяет сериалам российского производства. С 2019-го запущена постоянная вечерняя линейка с отечественными многосерийными фильмами.

Телеканал TV1000 Русское кино любит праздники – и не только всем хорошо известные, такие, как 8 марта, 23 февраля и Новый год, но и такие необычные, как, например, День рыболова и День русской водки. А 10 декабря пройдёт Международный день футбола, который будет отмечен показами лент «Дикая лига» и «Околофутбола».



Телеканал TV1000 Русское кино, который уже полтора десятилетия дарит встречи с любимыми актёрами, яркими персонажами и увлекательными сюжетами, благодарит своих зрителей за то, что продолжают вместе с ним открывать безграничный мир отечественного кинематографа.
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персоны
Данила Козловский
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Гудбай, Америка!Дикая ЛигаЁлки (киноальманах)МатильдаНеадекватные люди-2ОколофутболаСпутник

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