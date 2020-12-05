Короткометражка «Переаттестация» с Сергеем Буруновым и Татьяной Друбич доступна онлайн

Кино-Театр.Ру представляет совместно с компанией по фестивальному продвижению фильмов CinePromo онлайн-премьеру короткометражного фильма Анны Кузьминых «Переаттестация», снятого по сценарию, написанному ею совместно с Марией Константиновой и Яной Станововой.
По сюжету тихое, интеллигентное, с виду приятное семейство прожило свою жизнь ни хорошо, ни плохо. После смерти они были отправлены в Чистилище - промежуточное состояние душ. Здесь они обречены на бесконечное чаепитие за светской беседой и решением хозяйственных дел канцелярии Ада. Семья состоит из отца, матери, бабушки, дочки и сына. Каждый — со своим характером и своими представлениями о добре и зле.
Чтобы пройти переаттестацию и определить свои души в Рай или в Ад, семье придётся выполнить задание более чем хитрого Люцифера: когда за их стол «случайно» попадут дела нераспределённых душ, как проявит себя каждый из них? Осудит? Помилует? А, может, вернёт бумаги, которые ему не принадлежат?
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