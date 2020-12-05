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Короткометражка «Переаттестация» с Сергеем Буруновым и Татьяной Друбич доступна онлайн

5 декабря
2020 год

Новости кино >>
5 декабря 2020
Кино-Театр.Ру представляет совместно с компанией по фестивальному продвижению фильмов CinePromo онлайн-премьеру короткометражного фильма Анны Кузьминых «Переаттестация», снятого по сценарию, написанному ею совместно с Марией Константиновой и Яной Станововой.



По сюжету тихое, интеллигентное, с виду приятное семейство прожило свою жизнь ни хорошо, ни плохо. После смерти они были отправлены в Чистилище - промежуточное состояние душ. Здесь они обречены на бесконечное чаепитие за светской беседой и решением хозяйственных дел канцелярии Ада. Семья состоит из отца, матери, бабушки, дочки и сына. Каждый — со своим характером и своими представлениями о добре и зле.

Чтобы пройти переаттестацию и определить свои души в Рай или в Ад, семье придётся выполнить задание более чем хитрого Люцифера: когда за их стол «случайно» попадут дела нераспределённых душ, как проявит себя каждый из них? Осудит? Помилует? А, может, вернёт бумаги, которые ему не принадлежат?

Короткометражка «Переаттестация» с Сергеем Буруновым и Татьяной Друбич доступна онлайн

В картине сыграли Сергей Бурунов, Светлана Камынина, Татьяна Друбич, Анна Филиппцева, Даниил Вахрушев, Мария Миногарова и Дмитрий Гутов. За визуальную составляющую отвечают оператор Елена Болгова и художник-постановщик Мария Старостина.

Лента участвовала в конкурсе фестивалей «Святая Анна», «Амурская осень», ММКФ и ещё во множестве других российских и зарубежных смотров.
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Короткометражка «Переаттестация» с Сергеем Буруновым и Татьяной Друбич доступна онлайн фотографии
Короткометражка «Переаттестация» с Сергеем Буруновым и Татьяной Друбич доступна онлайн фотографии
Короткометражка «Переаттестация» с Сергеем Буруновым и Татьяной Друбич доступна онлайн фотографии
Короткометражка «Переаттестация» с Сергеем Буруновым и Татьяной Друбич доступна онлайн фотографии
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