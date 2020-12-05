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Гран-при юбилейного фестиваля «Кино без барьеров» вручили венгерской документальной ленте «Вечность»

5 декабря
2020 год

Новости кино >>
5 декабря 2020
Гран-при 10-го Международного инклюзивного кинофестиваля «Кино без барьеров» жюри под председательством Владимира Котта вручило документальной полнометражной картине «Вечность» венгерского режиссёра Чабы Секереса. Торжественную церемонию вручения провели Алексей Агранович и Анна Яновская. Список лауреатов опубликован на сайте смотра.

Гран-при юбилейного фестиваля «Кино без барьеров» вручили венгерской документальной ленте «Вечность»
фото: kinofest.org

«Для меня важно понимать и чувствовать, о чём думают и о чём переживают люди, которые находятся по обе стороны инклюзивного процесса. Я посмотрел фильмы кинофестиваля, и у меня изменилось отношение к инвалидности! Кино — это всегда человеческие истории. Они могут быть разными по форме, жанру, длительности, но самое главное — любое кино открывает новый мир», — поделился впечатлениями Владимир Котт.

Лучшим полнометражным игровым фильмом признаны «Охотники на ведьм» серба Раско Мильковича, среди неигровых работ большого формата победу одержала швейцарская лента «Путешествие. История любви» Фанни Бройнинг. В анимационной секции наградой отмечен голландский мультфильм «Себе на уме» Флур Адамс. Выдающимися короткометражками объявлены французская художественная лента «Брокколи» Элиотта Феттвейса и документальные «Параллельные миры» иранца Комеиля Сохейли.

Гран-при юбилейного фестиваля «Кино без барьеров» вручили венгерской документальной ленте «Вечность»
фото: kinofest.org

Призов за лучшие роли удостоены Саори Года, сыгравшая в американской короткометражке «Моя дочь Йошико» Брайана Блума, и Роберт Соломон, воплотивший «Дюка», снятого Тьяго де Далтом. Среди героев документального фильма отмечена Ирина Поволоцкая, о которой рассказала Татьяна Ротар в ленте «Я – Ирина». Польское «Лето» Александры Мазонь удостоено статуэтки за режиссуру, а «Затерянный в памяти» голландца Рууда Ленсена — за операторскую работу.

Фильмом, ломающим стереотипы, признаны «Шрамы» Дидье Кроса, самым жизнеутверждающим фильмом — «Две дороги» Радована Сибрта, о любви лучше всего рассказали «Раны» Джоан Паульс, о защите прав людей с инвалидностью — «Моё клеймо» Янне Янссенс, а о детях с инвалидностью — «Меня зовут Петя» Дарьи Биневской. Cпециальным упоминанием отмечены «Мануэль» Хавьера Роблса, «Тихая песнь» Дебанжана Маджи и «Дыра» Гиля Голецки. Лучшим фильмом для детей жюри назвало ленту «Зови меня Исмаэль» Дж. М. Асенсио, а среди картин, снятых детьми и молодёжью с инвалидностью, победили «Шах и мат» Златы Аскерко, «Надежда» Татьяны Чурзиной и «Вокзал», снятый командой мультстудии «Особый мир» АНО «Инклюзия Сочи». В номинации «Лучший социальный ролик» приз получил «Хоккей без границ» Дениса Шаблия.

Гран-при юбилейного фестиваля «Кино без барьеров» вручили венгерской документальной ленте «Вечность»
фото: kinofest.org

В состав жюри, помимо Котта, в этом году вошли режиссёры Алексей Чупов, Наташа Меркулова, Ирина Васильева, Джон Алперт, мультипликаторы Иван Максимов, Сергей Меринов, Михаил Алдашин, журналисты и кинокритики Егор Москвитин, Лиза Сурганова, Максим Заговора и другие.

Программа фестиваля состояла не только из показов, проходивших онлайн и офлайн в московском кинотеатре КАРО SKY 17 в ТРЦ Авиапарк, но также из дискуссий и бесед с актёрами и режиссёрами. В частности, участниками онлайн-трансляций стали звезда сериала «Во все тяжкие» Ар Джей Митти и сыгравший главную роль в показанном на смотре «Арахисовом соколе» Зак Готтзаген – первый в мире человек с синдромом Дауна, получивший профильное актёрское образование.

Гран-при юбилейного фестиваля «Кино без барьеров» вручили венгерской документальной ленте «Вечность»
фото: kinofest.org

По словам Митти, куда бы он ни пошёл – ему «везде предлагают сыграть именно людей с инвалидностью, другие роли просто не готовы давать. И на этих же кастингах часто говорят – вы должны показать разницу между вашим героем и другими. Но мы-то эту разницу не ощущаем. Если подчёркивать только аспект инвалидности, то никакой объективности не будет. Мы должны искать позитивный подход, объяснять людям, что такое на самом деле иметь инвалидность».

Кинофестиваль «Кино без барьеров» проводится Региональной общественной организацией людей с инвалидностью «Перспектива» и её руководителем Дениз Роза уже два десятилетия. За время его существования зрители увидели более 700 фильмов со всего мира: США, Канады, Германии, Франции, Новой Зеландии и других стран.
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фильмы
Арахисовый соколВо все тяжкие

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Гран-при юбилейного фестиваля «Кино без барьеров» вручили венгерской документальной ленте «Вечность» фотографии
Гран-при юбилейного фестиваля «Кино без барьеров» вручили венгерской документальной ленте «Вечность» фотографии
Гран-при юбилейного фестиваля «Кино без барьеров» вручили венгерской документальной ленте «Вечность» фотографии
Гран-при юбилейного фестиваля «Кино без барьеров» вручили венгерской документальной ленте «Вечность» фотографии
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