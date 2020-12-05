Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Пищеблок» и «Бег» представили на конференции Asia TV Forum & Market Online+

5 декабря
2020 год

Новости кино >>
5 декабря 2020
На диджитал-платформе ATF Online+ 3 и 4 декабря прошли две презентации объединённого виртуального стенда Made in Moscow, организованного Московским Экспортным Центром. 19 медиакомпаний, среди которых дистрибьюторы, продакшены, анимационные и сервисные компании, презентовали свои проекты и пост-продакшн услуги. Как сообщает пресс-служба компании «Экспоконтент», являющейся официальным представителем рынка ATF в России, на Украине и в странах СНГ, участников и программу Made in Moscow в рамках презентаций представили директор Московского экспортного центра Алексей Калачев и генеральный директор компании «Роскино» Евгения Маркова.

«Пищеблок» и «Бег» представили на конференции Asia TV Forum & Market Online+
фото: kino-rossii.ru

3 декабря в рамках форума Asia TV Forum & Market Online+ (ATF) прошла презентация анимационного контента девяти московских компаний. «Паровоз», Wizart, brand4rent, AA studio, Alliance Media, «Союзмультфильм», «Агама Фильм», «Медиа Основа» и «Цифровое Телевидение» представили свой оригинальный контент — как готовые мультсериалы с захватывающими историями для юной аудитории, так и проекты на этапе разработки, доступные для предпродажи и совместного производства.

Студия «Паровоз» представила приключенческий комедийный сериал «Космопорт», рассказывающий о далёком фантастическом будущем. Главные герои проекта — три неудачника: человеческий мальчик, инопланетянин и робот. Персонажи живут в межгалактическом Космопорте, продавая фаст-фуд, и постоянно сталкиваются с жизненными проблемами, понятными зрителю, и вместе ищут пути их решения. Студия заинтересована в совместном производстве проекта. Wizart Animation выступила с мультипликационным сериалом «В моём рюкзачке». ТВ-шоу рассказывает о приключениях четырёхлетнего мальчика Гриши и его рюкзачка с одушевлёнными обитателями — мелка, носка и робота. Вместе они изучают особенности разных предметов.

«Монсики»
фото: пресс-служба компании «Экспоконтент»

Ключевой проект лицензионного агентства brand4rent — «Монсики» для дошкольников. В 2021-м, после успешного глобального запуска первого сезона, выйдет продолжение сериала. AA Studio представила 3D-проект «Принцесса и дракон». Компания заинтересована в привлечении партнёров и совместном производстве проекта. Главный проект компании Open Alliance Media, которая специализируется на создании, международной дистрибуции и лицензировании медиа-брендов для детей 2-9 лет, — собственный мультсериал «Джинглики». «Союзмультфильм» представил новый музыкальный сериал для дошкольников «Енотки». Кроме забавных песен, запоминающейся музыки и хорошего настроения, в проекте были использованы 3D-технологии. Главная идея — помочь развить воображение и любовь к музыке у зрителей.

«Агама Фильм», основанная в 2017-м со-продюсером сериала «Маша и Медведь» Дмитрием Ловейко, выступила на ATF с «Фееринками», рассказывающими зрителям об актуальных жизненных темах: детской дружбе, учёбе, общении и многом другом. Главные герои сериала — маленькие феи, которые живут в человеческой квартире. «Медиа Основа» представила «Спортанию». Компания заинтересована в совместной работе над проектом и ищет партнёров. Ключевой проект медиахолдинга «Цифровое Телевидение» — мультсериал «Кошечки-Собачки», каждый эпизод которого рассказывает об увлекательных приключениях героев, жизненных ситуациях и взаимоотношениях с окружающим миром.

«Кошечки-Собачки»
фото: пресс-служба компании «Экспоконтент»

Московские дистрибьюторы контента и сервисные компании также представили свои проекты и услуги в рамках шоукейса виртуального стенда Made in Moscow — 4 декабря на платформе Asia TV Forum & Market Online+ (ATF) состоялась презентация, в которой приняли участие десять компаний — «Среда», «Р Медиа», «Революция Фильм», Центр Документального кино, «ОДИН-МЕДИА», а также сервисные компании Main Road Post, Flysound, «СВ-кадр», «РуФилмс» и Flussonic. Международные участники рынка познакомились с новым контентом в разных жанрах от сериалов до захватывающих документальных проектов пяти московских дистрибьюторов, а также с постпродакшн-услугами — от звукового дизайна до визуальных эффектов — от пяти ведущих сервисных компаний.

Продюсерская компания «Среда» представила восьмисерийный хоррор Святослава Подгаевского «Пищеблок». «Р Медиа» выступила с проектом «Княгиня Ольга», находящимся на этапе разработки. Фильм рассказывает историю юной девушки из славянского племени, которой предстоит стать первой русской княгиней, правившей в Древней Руси. Компания заинтересована в поиске зарубежных партнёров для сотрудничества над проектом. «Революция фильм» представила триллер Андрея Загидуллина «Бег». ЦДК рассказал о документальном фильме Антона Желнова «Сорокин Трип» о писателе Владимире Сорокине. А компания «ОДИН-МЕДИА» выступила на презентации с семисерийным «Новеньким» о буллинге в юношеской среде и психологическом преследовании. Проект включает документальный эпизод, в котором актёры и приглашённые звёзды делятся личными историями об издевательствах в школьные годы.

«Новенький»
фото: пресс-служба компании «Экспоконтент»

Свои услуги и самые яркие проекты представили студия по производству визуальных эффектов Main Road Post, которая разрабатывает компьютерные спецэффекты и предлагает услуги для индустрий игр, кино и рекламы, компания по продакшну и постпродакшн звука для кино, телевидения, музыки, рекламной и промо-продукции Flysound, компания «СВ-кадр», специализирующаяся на локализации контента для российского рынка и оборудования для всех этапов аудио-постпродакшна, компания по локализации аудиовизуального контента для рынков по всему миру «РуФилмс» и Flussonic, которая предлагает разработку программного обеспечения для онлайн-видеосервиосов, транскодирования, доставки и хранения потокового видео.

B рамках международной конференции, которая состоялась в рамках онлайн-рынка, обсудили и тренды индустрии, самые популярные форматы в Азии, а также прошли выступления лидеров рынка — генеральный директор TUBI Адам Левинсон, исполнительный вице-президент BBC Studios Джон Пенн, президент True Digital Group Майкл Грайсилс и многие другие рассказали о новых тенденциях, особенностях региона и поделились инсайтами работы за прошедший год. Презентации Made in Moscow вместе с другими сессиями конференции и шоукейсами будут доступны зарегистрированным участникам до 28 февраля 2021-го на платформе Asia TV Forum & Market Online+ (ATF).

«В моём рюкзачке»
фото: пресс-служба компании «Экспоконтент»

Площадка Made in Moscow организована в рамках специальной программы при поддержке Московского экспортного центра, подведомственного столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития. Виртуальный стенд объединяет 19 московских медиакомпаний, которые в этом году представляют свои новые проекты азиатским байерам. Официальным оператором площадки на Asia TV Forum & Market стала компания «Роскино».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Сериалы «Гоголь», «Зулейха открывает глаза» и «Шерлок в России» представят в Латинской Америке
«Роскино» представит отечественную киноиндустрию на Каннском рынке Marché du Film
персоны
Антон ЖелновАндрей ЗагидуллинДмитрий ЛовейкоСвятослав ПодгаевскийВладимир Сорокин
фильмы
БегДжингликиМаша и МедведьМонсикиНовенькийПищеблокПринцесса и драконСорокин трипСпортания

фотографии >>
«Джинглики»
«Енотки»
«Фееринки»
«Сорокин Трип»
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Борис Плотников
2 декабря ушёл из жизни актёр Борис Плотников.
Нина Акимова
2 декабря скончалась актриса Нина Акимова.
Нина Иванова
1 декабря ушла из жизни актриса Нина Иванова.
Хью Кияс-Бёрн
1 декабря ушёл из жизни актёр Хью Кияс-Бёрн.

День рождения >>

Алина Волощук
Сергей Деревянко
Галина Дёмина
Сергей Клановский
Евгения Розанова
Нина Русланова
Антон Сёмкин
Александр Фисенко
Саиб Ходжаев
Йерун Краббе
Барбара Крафтувна
Норберт Кристиан
Фрэнки Мюниц
Паула Пэттон
Ник Стал
Йоханнес Хестерс
все родившиеся 5 декабря >>

Афиша кино >>

Комета Галлея
Россия, 2020
Проклятие монахини Роуз
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
Сумасшедшая любовь
драма, молодежный фильм, социальная драма, экранизация
США, 2020
Криминальные боссы
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2020
Преступить черту
триллер, эротика
Испания, 2020
Человеческий голос
драма, экранизация
Испания, 2020
Ширли
биография, драма, триллер, экранизация
США, 2020
Дублёрша
комедия
США, 2020
Илиана. Верь мне
триллер, чёрная комедия
Россия, 2020
Полное погружение
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2020
Трое
драма, мелодрама
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен