«Пищеблок» и «Бег» представили на конференции Asia TV Forum & Market Online+

На диджитал-платформе ATF Online+ 3 и 4 декабря прошли две презентации объединённого виртуального стенда Made in Moscow, организованного Московским Экспортным Центром. 19 медиакомпаний, среди которых дистрибьюторы, продакшены, анимационные и сервисные компании, презентовали свои проекты и пост-продакшн услуги. Как сообщает пресс-служба компании «Экспоконтент», являющейся официальным представителем рынка ATF в России, на Украине и в странах СНГ, участников и программу Made in Moscow в рамках презентаций представили директор Московского экспортного центраи генеральный директор компании «Роскино»3 декабря в рамках форума Asia TV Forum & Market Online+ (ATF) прошла презентация анимационного контента девяти московских компаний. «Паровоз», Wizart, brand4rent, AA studio, Alliance Media, «Союзмультфильм», «Агама Фильм», «Медиа Основа» и «Цифровое Телевидение» представили свой оригинальный контент — как готовые мультсериалы с захватывающими историями для юной аудитории, так и проекты на этапе разработки, доступные для предпродажи и совместного производства.Студия «Паровоз» представила приключенческий комедийный сериал «», рассказывающий о далёком фантастическом будущем. Главные герои проекта — три неудачника: человеческий мальчик, инопланетянин и робот. Персонажи живут в межгалактическом Космопорте, продавая фаст-фуд, и постоянно сталкиваются с жизненными проблемами, понятными зрителю, и вместе ищут пути их решения. Студия заинтересована в совместном производстве проекта. Wizart Animation выступила с мультипликационным сериалом «». ТВ-шоу рассказывает о приключениях четырёхлетнего мальчика Гриши и его рюкзачка с одушевлёнными обитателями — мелка, носка и робота. Вместе они изучают особенности разных предметов.Ключевой проект лицензионного агентства brand4rent — « Монсики » для дошкольников. В 2021-м, после успешного глобального запуска первого сезона, выйдет продолжение сериала. AA Studio представила 3D-проект « Принцесса и дракон ». Компания заинтересована в привлечении партнёров и совместном производстве проекта. Главный проект компании Open Alliance Media, которая специализируется на создании, международной дистрибуции и лицензировании медиа-брендов для детей 2-9 лет, — собственный мультсериал « Джинглики ». «Союзмультфильм» представил новый музыкальный сериал для дошкольников «». Кроме забавных песен, запоминающейся музыки и хорошего настроения, в проекте были использованы 3D-технологии. Главная идея — помочь развить воображение и любовь к музыке у зрителей.«Агама Фильм», основанная в 2017-м со-продюсером сериала « Маша и Медведь Дмитрием Ловейко , выступила на ATF с «», рассказывающими зрителям об актуальных жизненных темах: детской дружбе, учёбе, общении и многом другом. Главные герои сериала — маленькие феи, которые живут в человеческой квартире. «Медиа Основа» представила « Спортанию ». Компания заинтересована в совместной работе над проектом и ищет партнёров. Ключевой проект медиахолдинга «Цифровое Телевидение» — мультсериал «», каждый эпизод которого рассказывает об увлекательных приключениях героев, жизненных ситуациях и взаимоотношениях с окружающим миром.Московские дистрибьюторы контента и сервисные компании также представили свои проекты и услуги в рамках шоукейса виртуального стенда Made in Moscow — 4 декабря на платформе Asia TV Forum & Market Online+ (ATF) состоялась презентация, в которой приняли участие десять компаний — «Среда», «Р Медиа», «Революция Фильм», Центр Документального кино, «ОДИН-МЕДИА», а также сервисные компании Main Road Post, Flysound, «СВ-кадр», «РуФилмс» и Flussonic. Международные участники рынка познакомились с новым контентом в разных жанрах от сериалов до захватывающих документальных проектов пяти московских дистрибьюторов, а также с постпродакшн-услугами — от звукового дизайна до визуальных эффектов — от пяти ведущих сервисных компаний.Продюсерская компания «Среда» представила восьмисерийный хоррор Святослава Подгаевского Пищеблок ». «Р Медиа» выступила с проектом «», находящимся на этапе разработки. Фильм рассказывает историю юной девушки из славянского племени, которой предстоит стать первой русской княгиней, правившей в Древней Руси. Компания заинтересована в поиске зарубежных партнёров для сотрудничества над проектом. «Революция фильм» представила триллер Андрея Загидуллина Бег ». ЦДК рассказал о документальном фильме Антона Желнова Сорокин Трип » о писателе Владимире Сорокине . А компания «ОДИН-МЕДИА» выступила на презентации с семисерийным « Новеньким » о буллинге в юношеской среде и психологическом преследовании. Проект включает документальный эпизод, в котором актёры и приглашённые звёзды делятся личными историями об издевательствах в школьные годы.Свои услуги и самые яркие проекты представили студия по производству визуальных эффектов Main Road Post, которая разрабатывает компьютерные спецэффекты и предлагает услуги для индустрий игр, кино и рекламы, компания по продакшну и постпродакшн звука для кино, телевидения, музыки, рекламной и промо-продукции Flysound, компания «СВ-кадр», специализирующаяся на локализации контента для российского рынка и оборудования для всех этапов аудио-постпродакшна, компания по локализации аудиовизуального контента для рынков по всему миру «РуФилмс» и Flussonic, которая предлагает разработку программного обеспечения для онлайн-видеосервиосов, транскодирования, доставки и хранения потокового видео.B рамках международной конференции, которая состоялась в рамках онлайн-рынка, обсудили и тренды индустрии, самые популярные форматы в Азии, а также прошли выступления лидеров рынка — генеральный директор TUBI, исполнительный вице-президент BBC Studios, президент True Digital Groupи многие другие рассказали о новых тенденциях, особенностях региона и поделились инсайтами работы за прошедший год. Презентации Made in Moscow вместе с другими сессиями конференции и шоукейсами будут доступны зарегистрированным участникам до 28 февраля 2021-го на платформе Asia TV Forum & Market Online+ (ATF).Площадка Made in Moscow организована в рамках специальной программы при поддержке Московского экспортного центра, подведомственного столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития. Виртуальный стенд объединяет 19 московских медиакомпаний, которые в этом году представляют свои новые проекты азиатским байерам. Официальным оператором площадки на Asia TV Forum & Market стала компания «Роскино».