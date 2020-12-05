Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Оскар Айзек станет Солидом Снейком

5 декабря
2020 год

Новости кино >>
5 декабря 2020
Оскар Айзек воплотит образ одного из самых знаменитых игровых персонажей — Солида Снейка — в экранизации культовой серии игр Metal Gear Хидэо Кодзимы, уверяет Deadline.

Фильм будет основан на игре Metal Gear Solid, вышедшей в 1998 году. По сюжету Снейк соглашается принять участие в антитеррористической операции и проникает на базу по утилизации ядерного оружия, захваченную подразделением Foxbound и группой солдат Next Generation Special Forces.

Оскар Айзек станет Солидом Снейком
фото: tweaktown.com

Картину выпустит Sony. Продюсером числится Ави Арад, а за сценарий отвечает Дерек Коннолли. Режиссёрское кресло закреплено за Джорданом Вот-Робертсом.

Серия Metal Gear, ставшая родоначальницей жанра стелс-экшен, зародилась благодаря Кодзиме в 1987-м. Тогда же впервые дебютировал и Солид Снейк в качестве новичка элитного подразделения Foxbound. Всего на счету серии 12 игр, последняя из которых — Metal Gear Survive — вышла в 2018-м уже без участия Кодзимы.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Найден сценарист для экранизации игры Metal Gear Solid
Хидео Кодзима благословил Джордана Вот-Робертса на создание киноверсии игры Metal Gear Solid
Поиск по меткам
игры
персоны
Оскар АйзекАви Арад

фотографии >>
Солид Снейк
Оскар Айзек станет Солидом Снейком фотографии
Солид Снейк
Солид Снейк
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Борис Плотников
2 декабря ушёл из жизни актёр Борис Плотников.
Нина Акимова
2 декабря скончалась актриса Нина Акимова.
Нина Иванова
1 декабря ушла из жизни актриса Нина Иванова.
Хью Кияс-Бёрн
1 декабря ушёл из жизни актёр Хью Кияс-Бёрн.

День рождения >>

Алина Волощук
Сергей Деревянко
Галина Дёмина
Сергей Клановский
Евгения Розанова
Нина Русланова
Антон Сёмкин
Александр Фисенко
Саиб Ходжаев
Йерун Краббе
Барбара Крафтувна
Норберт Кристиан
Фрэнки Мюниц
Паула Пэттон
Ник Стал
Йоханнес Хестерс
все родившиеся 5 декабря >>

Афиша кино >>

Комета Галлея
Россия, 2020
Проклятие монахини Роуз
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
Сумасшедшая любовь
драма, молодежный фильм, социальная драма, экранизация
США, 2020
Криминальные боссы
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2020
Преступить черту
триллер, эротика
Испания, 2020
Человеческий голос
драма, экранизация
Испания, 2020
Ширли
биография, драма, триллер, экранизация
США, 2020
Дублёрша
комедия
США, 2020
Илиана. Верь мне
триллер, чёрная комедия
Россия, 2020
Полное погружение
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2020
Трое
драма, мелодрама
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен