Оскар Айзек станет Солидом Снейком

Оскар Айзек
воплотит образ одного из самых знаменитых игровых персонажей — Солида Снейка — в экранизации культовой серии игр Metal Gear Хидэо Кодзимы
, уверяет Deadline
.
Фильм будет основан на игре Metal Gear Solid
, вышедшей в 1998 году. По сюжету Снейк соглашается принять участие в антитеррористической операции и проникает на базу по утилизации ядерного оружия, захваченную подразделением Foxbound и группой солдат Next Generation Special Forces.
Картину выпустит Sony. Продюсером числится Ави Арад
, а за сценарий отвечает Дерек Коннолли
. Режиссёрское кресло закреплено за Джорданом Вот-Робертсом
.
Серия Metal Gear, ставшая родоначальницей жанра стелс-экшен, зародилась благодаря Кодзиме в 1987-м. Тогда же впервые дебютировал и Солид Снейк в качестве новичка элитного подразделения Foxbound. Всего на счету серии 12 игр, последняя из которых — Metal Gear Survive
— вышла в 2018-м уже без участия Кодзимы.
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