Библиотека Chill пополнилась латиноамериканским, канадским и корейским контентом

Платформа Chill, посвящённая веб-сериалам, продолжает расширять свою библиотеку. Благодаря трём новым сделкам, на ней появятся более 150 единиц нового эксклюзивного для российского рынка контента, сообщает пресс-служба веб-кинотеатра.
В ближайшее время зрителям будут доступны более 50 новых веб-сериалов из Латинской Америки, в том числе аргентинский «М» — победитель Чемпионата мира по веб-сериалам в 2019-м. А также большой пакет новых тайтлов из Канады – более 50 сериалов, среди которых отмеченные наградами международных смотров Cancelled и Public writer.
фото: пресс-служба веб-кинотеатра Chill
Одними из самых популярных на платформе Chill остаются корейские сериалы или дорамы. Новая сделка подарит поклонникам азиатского кино новые шоу, в том числе и с мировыми k-pop звёздами. Обновится также подборка российских коротких сериалов.
«Мы продолжаем собирать библиотеку лучших веб-сериалов со всего мира, — говорит генеральный продюсер платформы Антон Калинкин. – Жанр веб-сериала становится всё популярнее и плотно входит в киноиндустрию. Последние кейсы вдохновляют: "Непосредственно Каха", который из веб-сериала превратился в полнометражную комедию и стал лидером российского проката, а также сериал "Закон и беспорядок", пилот которого мы награждали на прошлом Realist Web Fest, а теперь он вырос в полноценный сериал и стал одним из хитов онлайн-платформы ivi. Одни из первых российских веб-сериалов "В постели" и "Бар "На грудь"", которым мы вручали премию в области веб-индустрии ещё в 2018 году, также стали одними из самых популярных российских вебов, собрав миллионные просмотры. Это говорит о том, что жанр становится всё более востребованным зрителем».
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