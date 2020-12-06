Финал «Атаки титанов» адаптировали для российского зрителя

Crunchyroll официально покажет на русском языке долгожданный финальный сезон «Атаки титанов». Премьера четвёртого сезона аниме-адаптации популярной манги Хадзимэ Исаямы Shingeki no Kyojin состоится 6 декабря в 23:45. Новые серии будут выходить по воскресеньям, уточняет пресс-служба аниме-сервиса.
В ближайшее время каталог Crunchyroll пополнится и первыми тремя сезонами «Атаки титанов» на русском языке.
фото: пресс-служба аниме-сервиса Crunchyroll
Действие аниме «Атака титанов. Последний сезон» разворачивается спустя четыре года после того, как разведкорпус впервые достиг побережья. Пока островитяне наращивали военную мощь, остальной мир тоже не стоял на месте. Войны с Марли ожесточили человечество. Теперь эльдийцев ненавидят не меньше, чем во времена Титанической войны. Но именно сейчас, когда мир стоит на пороге величайшего конфликта в истории, Эрен испарился. Вернётся ли он, чтобы вмешаться в ход истории?
Производство последнего сезона взяла на себя студия MAPPA, тогда как предыдущие выпускала WIT STUDIO. Режиссёром стал Юитиро Хаяси, за сценарий отвечает Хироси Сэко, дизайном персонажей занимается Томохиро Киси, а Кота Ямамото пишет музыку к сериалу вместе с композитором Хироюки Савано.
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