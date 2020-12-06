Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Финал «Атаки титанов» адаптировали для российского зрителя

6 декабря
2020 год

Новости кино >>
6 декабря 2020
Crunchyroll официально покажет на русском языке долгожданный финальный сезон «Атаки титанов». Премьера четвёртого сезона аниме-адаптации популярной манги Хадзимэ Исаямы Shingeki no Kyojin состоится 6 декабря в 23:45. Новые серии будут выходить по воскресеньям, уточняет пресс-служба аниме-сервиса.

В ближайшее время каталог Crunchyroll пополнится и первыми тремя сезонами «Атаки титанов» на русском языке.

Финал «Атаки титанов» адаптировали для российского зрителя
фото: пресс-служба аниме-сервиса Crunchyroll

Действие аниме «Атака титанов. Последний сезон» разворачивается спустя четыре года после того, как разведкорпус впервые достиг побережья. Пока островитяне наращивали военную мощь, остальной мир тоже не стоял на месте. Войны с Марли ожесточили человечество. Теперь эльдийцев ненавидят не меньше, чем во времена Титанической войны. Но именно сейчас, когда мир стоит на пороге величайшего конфликта в истории, Эрен испарился. Вернётся ли он, чтобы вмешаться в ход истории?

Производство последнего сезона взяла на себя студия MAPPA, тогда как предыдущие выпускала WIT STUDIO. Режиссёром стал Юитиро Хаяси, за сценарий отвечает Хироси Сэко, дизайном персонажей занимается Томохиро Киси, а Кота Ямамото пишет музыку к сериалу вместе с композитором Хироюки Савано.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Создатель «Оно» Андрес Мускетти превратит в кино мангу «Атака титанов»
Поиск по меткам
премьера
фильмы
Атака титанов

фотографии >>
«Атака титанов»
Финал «Атаки титанов» адаптировали для российского зрителя фотографии
Финал «Атаки титанов» адаптировали для российского зрителя фотографии
«Атака титанов»
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Инга Задорожная
5 декабря ушла из жизни актриса Инга Задорожная.
Борис Плотников
2 декабря ушёл из жизни актёр Борис Плотников.
Нина Акимова
2 декабря скончалась актриса Нина Акимова.
Нина Иванова
1 декабря ушла из жизни актриса Нина Иванова.

День рождения >>

Александр Балуев
Александр Герелес
Екатерина Кабак
Григорий Лямпе
Ольга Науменко
Андрей Романий
Хайрулла Сагдиев
Эвальд Хермакюла
Елена Шилова
Олаф Любашенко
Холгер Малих
Бартош Опаня
Миколай Рознерский
ДжоБет Уильямс
Том Халс
Рольф Хоппе
все родившиеся 6 декабря >>

Афиша кино >>

Назад в будущее
комедия, научная фантастика, приключения, семейное кино
США, 1985
В плену у сакуры
военный фильм, драма, исторический фильм, мелодрама
Япония, Россия, 2019
Неадекватные люди-2
комедия, мелодрама
Россия, 2020
Серебряные коньки
мелодрама, приключения, фэнтези
Россия, 2020
Да, Боже, да
драма, комедия
США, 2019
Итальянец
комедия, мелодрама
Италия, 2019
Ледяной капкан
триллер, фильм-катастрофа
США, 2020
Мужчина и женщина: Лучшие годы
драма, мелодрама
Франция, 2019
Осторожно, Кенгуру!
комедия, приключения
Германия, 2020
Творцы снов
детский фильм, драма, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Дания, 2020
Глубокое погружение
боевик, драма, триллер
Швеция, Норвегия, Бельгия, 2020
Диббук
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен