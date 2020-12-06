Кристине Линдберг исполнилось 70 лет

Сегодня, 6 декабря, исполнилось 70 лет звезде конца 1960-х — начала 1970-х, главному редактору авиационного журнала Flygrevyn, шведской журналистке, актрисе, модели, режиссёру, продюсеру и сценаристке Кристине Линдберг, прославившейся благодаря роли Одноглазой в картине «Триллер: Жестокий фильм».
Бритт Кристина Маринетт Линдберг родилась 6 декабря 1950 года в шведском Гётеборге. Выросла в рабочем квартале Гётеборга «Аннедал» вместе с сестрой и тремя братьями. В школе изучала латынь, мечтала о карьере археолога. Начинала как фотомодель в шведских мужских иллюстрированных журналах FIB, Aktuellt и Lektyr. Позднее её прекрасные внешние данные и стройная фигура стали известны и за пределами Швеции — Кристина появилась на обложках европейских и американских журналов Penthouse, Playboy, Lui и Mayfair.
В кино дебютировала в 1969-м, сыграв Ингу в американской «Деве в Швеции». Исполнила главную роль Анны Беллы Густафсон в эротической комедии «Жаркие летние дни», вышедшей в 1970. Международную известность Линдберг принесла кинолента «Развращённые», с шумихой представленная на Каннском кинофестивале в 1971-м. Снималась преимущественно в японских и немецких эксплуатационных фильмах, включая «Секс и ярость». В 1972-м вышел скандально известный «Триллер: Жестокий фильм» Бо Арне Вибениуса, чья главная героиня Мадлен послужила вдохновением для персонажа Дэрил Ханны в дилогии Квентина Тарантино «Убить Билла». Устав от съёмок в эротических кинолентах и фильмах категории Х, актриса рассталась с жанром.
фото: кадр из фильма «Триллер: Жестокий фильм»
В 1975-м училась в театральной школе Scenskolan, принимала частные уроки актёрского мастерства Оллегарда Веллтона, однако в 1980-м на долгое время отошла от мира кино, отдав предпочтение журналистике, поскольку ещё с 1977-го выступала как журналист гламурных и мужских журналов. На её карьеру сильно повлиял брак с известным журналистом Бо Шехлбергом, за которого вышла замуж в 1972-м. После его гибели в 2004-м стала владелицей и главным редактором известного шведского авиационного журнала Flygrevyn.
В кино вернулась в 2000-м, появившись в прославившем её образе Мадлен в комедийном хорроре «Секс, ложь и видеонасилие». Кроме того, её можно увидеть в фильме ужасов Адриана Гарсиа Боглиано «Чёрный круг», который сама же и спродюсировала, и ряде короткометражек. Всего на счету Кристины Линдберг 35 ролей и одна режиссёрская работа по собственному сценарию.
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