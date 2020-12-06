Вера Фармига и Флоренс Пью сыграют в «Соколином глазе»

Стал известен актёрский состав сериала «Соколиный глаз
». Согласно Variety
, Флоренс Пью
ради телевизионного комикса Marvel вернётся к роли Елены Беловой из «Чёрной вдовы
», а Хейли Стейнфилд
воплотит образ Кейт Бишоп.
Помимо вышеупомянутых актрис в шоу появятся Вера Фармига
в качестве Элеанор, матери Кейт, Зан Маккларнон
, которому достался персонаж по имени Уильям Лопес, Фра Фи
в роли антагониста Клоуна, Тони Далтон
и Алаква Кокс
.
Многосерийный спин-офф «Мстителей
» поведает о том, как Соколиный глаз в исполнении Джереми Реннера
передаст факел своей преемнице Кейт Бишоп, которая является членом Юных Мстителей. О дате премьеры сериала пока информации нет.
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