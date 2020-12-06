Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Вера Фармига и Флоренс Пью сыграют в «Соколином глазе»

6 декабря
2020 год

Новости кино >>
6 декабря 2020
Стал известен актёрский состав сериала «Соколиный глаз». Согласно Variety, Флоренс Пью ради телевизионного комикса Marvel вернётся к роли Елены Беловой из «Чёрной вдовы», а Хейли Стейнфилд воплотит образ Кейт Бишоп.

Вера Фармига и Флоренс Пью сыграют в «Соколином глазе»
фото: tvinsider.com

Помимо вышеупомянутых актрис в шоу появятся Вера Фармига в качестве Элеанор, матери Кейт, Зан Маккларнон, которому достался персонаж по имени Уильям Лопес, Фра Фи в роли антагониста Клоуна, Тони Далтон и Алаква Кокс.

Многосерийный спин-офф «Мстителей» поведает о том, как Соколиный глаз в исполнении Джереми Реннера передаст факел своей преемнице Кейт Бишоп, которая является членом Юных Мстителей. О дате премьеры сериала пока информации нет.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
В ближайшие пару лет на экраны выйдут «Чёрная вдова», «Вечные», сиквел «Доктора Стрэнджа» и «Тор 4»
Поиск по меткам
Марвел
персоны
Тони ДалтонЗан МакКларнонФлоренс ПьюДжереми РеннерХейли СтейнфилдВера Фармига
фильмы
МстителиСоколиный глазЧёрная вдова

анонс

Скорбим

Инга Задорожная
5 декабря ушла из жизни актриса Инга Задорожная.
Борис Плотников
2 декабря ушёл из жизни актёр Борис Плотников.
Нина Акимова
2 декабря скончалась актриса Нина Акимова.
Нина Иванова
1 декабря ушла из жизни актриса Нина Иванова.

День рождения >>

Александр Балуев
Александр Герелес
Екатерина Кабак
Григорий Лямпе
Ольга Науменко
Андрей Романий
Хайрулла Сагдиев
Эвальд Хермакюла
Елена Шилова
Олаф Любашенко
Холгер Малих
Бартош Опаня
Миколай Рознерский
ДжоБет Уильямс
Том Халс
Рольф Хоппе
все родившиеся 6 декабря >>

Афиша кино >>

Назад в будущее
комедия, научная фантастика, приключения, семейное кино
США, 1985
В плену у сакуры
военный фильм, драма, исторический фильм, мелодрама
Япония, Россия, 2019
Неадекватные люди-2
комедия, мелодрама
Россия, 2020
Серебряные коньки
мелодрама, приключения, фэнтези
Россия, 2020
Да, Боже, да
драма, комедия
США, 2019
Итальянец
комедия, мелодрама
Италия, 2019
Ледяной капкан
триллер, фильм-катастрофа
США, 2020
Мужчина и женщина: Лучшие годы
драма, мелодрама
Франция, 2019
Осторожно, Кенгуру!
комедия, приключения
Германия, 2020
Творцы снов
детский фильм, драма, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Дания, 2020
Глубокое погружение
боевик, драма, триллер
Швеция, Норвегия, Бельгия, 2020
Диббук
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен