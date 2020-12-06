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Кристина Асмус ищет свое счастье в тизере комедии «Булки»

6 декабря
2020 год

Новости кино >>
6 декабря 2020
В сети появился тизер мотивирующей комедии «Булки» Олега АсадулинаЗелёная карета»).


Таня Бабанина из подмосковного Протвино мастерски печет и мечтает о своём кафе. Но чтобы исполнить мечту, говорят, нужно выйти из зоны комфорта. И Таня выходит с международным размахом, найдя безумные приключения на свои булки на Шри-Ланке. Казалось бы, Татьяна заблудилась, но только для того, чтобы найти себя, влюбиться и начать жизнь заново.

Ведущие роли в картине исполнили Кристина Асмус, Борис Дергачев, Марк Богатырёв, Юлия Топольницкая, Валентина Мазунина, Васант Балан, Дмитрий Власкин, Татьяна Орлова и Николай Шрайбер.

«Булки» – это понятная, смешная мотивационная комедия с хорошим сценарием и прекрасным актёрским ансамблем, — рассказывает Кристина Асмус. — Я играю героиню, которая зависима от людей, их мнения и обстоятельств. Но, благодаря непростым жизненным пинкам, с ней происходят удивительные трансформации. «Не было бы счастья, да несчастье помогло» – это точно про мою Таню Бабанину! Специально для «Булок» я постригалась. Очень давно хотела это сделать именно для роли и рада, что режиссер фильма Олег Асадулин с удовольствием это принял».

Кристина Асмус ищет свое счастье в тизере комедии «Булки»

«Во время съемок фильма Кристина Асмус удивляла нас своим талантом перевоплощения ради роли так, что в этом фильме она стала практически неузнаваема, — поделился Олег Асадулин. — Образ ее героини получился настолько разноплановый, что можно сказать, она – олицетворение простой среднестатистической современной женщины, которая меняется в процессе развития как своей жизни, так и сюжета фильма. Но несмотря на драматичный образ Кристины, который можно увидеть в тизере, это самая настоящая комедия, которая привлечет внимание разноплановой аудитории».

Часть съемок фильма проходила на острове Шри-Ланка.

Кристина Асмус ищет свое счастье в тизере комедии «Булки»

«Комедийный фильм обычно снимается месяца полтора. Но пандемия внесла свои коррективы и в съёмки «Булок», — вспоминает Асмус. — А жертвовать качеством не хотелось, поэтому съёмочный период растянулся уже на 9 месяцев. Съёмки были непростыми – это и 16 часов подряд в зимнем пуховике в 40-градусную жару, и съёмки в купальнике в -2 на улице, погони в тропиках, езда на мопеде, падения в бассейн, драки. Я даже очень сильно отравилась острой пищей на съёмках на острове. Но всё это того стоило. Я уже видела материал и жду-не дождусь, когда его посмотрит зритель. Тем более тема очень злободневная. На мою героиню всю жизнь давила мама, муж, общество – как одеваться, когда детей, «сиди и не высовывайся» и «главное, чтобы мужчина был доволен». Очень актуальная сейчас повестка».

В широкий прокат «Булки» выйдут весной 2021 года.
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Кристина Асмус ищет свое счастье в тизере комедии «Булки» фотографии
Кристина Асмус ищет свое счастье в тизере комедии «Булки» фотографии
Кристина Асмус ищет свое счастье в тизере комедии «Булки» фотографии
Кристина Асмус ищет свое счастье в тизере комедии «Булки» фотографии
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