«Дорогие товарищи», «Спутник» и «Текст» выдвинуты на соискание «Золотого глобуса»

Пять картин от российских кинематографистов претендуют на соискание 78-го «Золотого глобуса» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», сообщается на сайте
премии.
Заявки на участие подали отечественные фильмы «Дорогие товарищи
» Андрея Кончаловского
, «Спутник
» Егора Абраменко
и «Текст
» Клима Шипенко
. Среди претендентов также оказались две ленты совместного производства: «Конференция
» Ивана И. Твердовского
и «Уроки фарси
» Вадима Перельмана
.
За звание лучших иностранных фильмов в настоящий момент борются 130 работ, что является рекордом для премии. Шорт-лист номинантов станет известен 3 февраля, а имена победителей объявят на церемонии 28 февраля.
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