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«Дорогие товарищи», «Спутник» и «Текст» выдвинуты на соискание «Золотого глобуса»

7 декабря
2020 год

Новости кино >>
7 декабря 2020
Пять картин от российских кинематографистов претендуют на соискание 78-го «Золотого глобуса» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», сообщается на сайте премии.


Заявки на участие подали отечественные фильмы «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского, «Спутник» Егора Абраменко и «Текст» Клима Шипенко. Среди претендентов также оказались две ленты совместного производства: «Конференция» Ивана И. Твердовского и «Уроки фарси» Вадима Перельмана.

За звание лучших иностранных фильмов в настоящий момент борются 130 работ, что является рекордом для премии. Шорт-лист номинантов станет известен 3 февраля, а имена победителей объявят на церемонии 28 февраля.
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