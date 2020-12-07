Чеки Карио подарил девочке Секрет в трейлере фильма «Мой волк»

В сети появился трейлер французского семейного фильма Дени Имбера
«Мой волк
», основанного на реальных событиях.
По сюжету восьмилетняя Виктория переезжает с отцом из города в горы. Однажды на прогулке они знакомятся с пастухом, и он дарит девочке щенка по кличке Секрет, который становится ей лучшим другом. Лишь позже семья понимает, что из этого ласкового комочка шерсти вырастет опасный хищник. Но дружба не знает границ.
В картине от создателей «Белль и Себастьяна
» сыграли Шанна Кил
, Венсан Эльбаз
, Мари Жиллен
, Эрик Эльмонино
и Чеки Карио
.
Российская премьера «Моего волка» запланирована на 7 февраля 2021 года.
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