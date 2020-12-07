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Чеки Карио подарил девочке Секрет в трейлере фильма «Мой волк»

7 декабря
2020 год

Новости кино >>
7 декабря 2020
В сети появился трейлер французского семейного фильма Дени Имбера «Мой волк», основанного на реальных событиях.



По сюжету восьмилетняя Виктория переезжает с отцом из города в горы. Однажды на прогулке они знакомятся с пастухом, и он дарит девочке щенка по кличке Секрет, который становится ей лучшим другом. Лишь позже семья понимает, что из этого ласкового комочка шерсти вырастет опасный хищник. Но дружба не знает границ.

Чеки Карио подарил девочке Секрет в трейлере фильма «Мой волк»

В картине от создателей «Белль и Себастьяна» сыграли Шанна Кил, Венсан Эльбаз, Мари Жиллен, Эрик Эльмонино и Чеки Карио.

Российская премьера «Моего волка» запланирована на 7 февраля 2021 года.
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