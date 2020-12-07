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На Байконуре снимут фантастический детектив

7 декабря
2020 год

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7 декабря 2020
Закончив съёмки боевика «Последний наёмник» с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли, над производством которого Star Media работала в партнёрстве с Apple Tree Vision, Forecast Pictures, Wild Tribe и Netflix, кинокомпания приступает к созданию нового международного проекта — шестисерийного детектива с элементами фантастики под рабочим названием «Инфинити».

На Байконуре снимут фантастический детектив
фото: roscosmos.ru

Согласно пресс-службе Star Media, сериал создаётся совместно с Apple Tree Vision и французскими кинокомпаниями Federation Entertainment и Empreinte Digitale по заказу телеканала Canal+. Старт съёмочного периода запланирован на март 2021 года. Съёмки пройдут в Казахстане на полигоне Байконур, в Париже и на территории Украины.

Телешоу ориентировано на международный рынок, поэтому будет сниматься на английском языке. Главные роли исполнят звёзды мировой величины, чьи имена пока не называются. Также в съёмках примут участие актёры из стран СНГ.
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