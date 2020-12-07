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Стартовали съёмки «Скоростного поезда» с Брэдом Питтом

7 декабря
2020 год

Новости кино >>
7 декабря 2020
Дэвид Литч приступил к съёмкам боевика «Скоростной поезд» (Bullet train), основанного на манге Котаро Исака Maria Beetle. Об этом рассказал сам режиссёр на своей странице в Инстаграме.

Опубликованную фотографию с декорацией, построенной для съёмок, Литч прокомментировал следующим образом: «Всего лишь очередная ночь пятницы на съёмках "Скоростного поезда"».

Стартовали съёмки «Скоростного поезда» с Брэдом Питтом
фото: instagram.com

В актёрскую команду картины записались Брэд Питт, Зази Битц, Леди Гага, Аарон Тейлор-Джонсон, Майкл Шэннон, Джои Кинг, Логан Лерман и Эндрю Кодзи.

В центре сюжета оказываются пять убийц, которые получили разные задания. Они едут вместе на сверхскоростном пассажирском экспрессе, следующем из Токио в Мориоку, и неизвестно, кто из них сойдёт на конечной станции живым.
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