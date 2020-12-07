Стартовали съёмки «Скоростного поезда» с Брэдом Питтом

Дэвид Литч
приступил к съёмкам боевика «Скоростной поезд
» (Bullet train), основанного на манге Котаро Исака Maria Beetle
. Об этом рассказал сам режиссёр на своей странице в Инстаграме
.
Опубликованную фотографию с декорацией, построенной для съёмок, Литч прокомментировал следующим образом: «Всего лишь очередная ночь пятницы на съёмках "Скоростного поезда"».
В актёрскую команду картины записались Брэд Питт
, Зази Битц
, Леди Гага
, Аарон Тейлор-Джонсон
, Майкл Шэннон
, Джои Кинг
, Логан Лерман
и Эндрю Кодзи
.
В центре сюжета оказываются пять убийц, которые получили разные задания. Они едут вместе на сверхскоростном пассажирском экспрессе, следующем из Токио в Мориоку, и неизвестно, кто из них сойдёт на конечной станции живым.
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