Юбилейный сезон «Тайн следствия» стартует 14 декабря

На телеканале «Россия» 14 декабря в 21:20 стартует юбилейный — 20-й — сезон «Тайн следствия». В продолжении сериала-хита самый красивый следователь страны Мария Швецова в исполнении Анны Ковальчук и её профессиональная команда продолжат раскрывать запутанные преступления и опасные тайны Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба канала.
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»
В новом сезоне Швецова переезжает на дачу, но отдохнуть на природе ей не удастся. Ограбление коллекционера, гибель учёного, смерть адвоката, загадочное убийство без тела, похищение людей, торговля наркотиками, шантаж и преследования – преступные схемы становятся всё изощрённее, а злоумышленники – коварнее. Новые дела не дают главной героине разобраться в личной жизни и ответить на вопрос, что же связывает Швецову и оперативника Платонова (Алексей Комашко). В команде под руководством полковника Ковина (Вячеслав Захаров) к уже полюбившимся оперативнику Курочкину (Александр Новиков), начальнику отдела Кораблёву (Игорь Николаев) и криминалисту Квашне (Степан Пивкин) присоединятся новые сотрудники Эльдар Калимулин (Радмил Хайрутдинов) и Катя (Виктория Волохова).
«Даже если бы у меня была только одна эта роль, я была бы бесконечно благодарна судьбе за всё, что она мне дала, включая любовь людей к этому сериалу и ко мне. Именно за счёт интереса, профессионализма и полной отдачи сериал и существует 20 лет. Любой проект, который не подпитывается энергетикой, интересом, вниманием, ростом – и человеческим, и профессиональным – просто погибает. И все эти годы наша актёрская семья не даёт проекту погибнуть. Мы все силы бросали на то, чтобы сериал оставался на том высоком уровне, который мы задали и который не можем потерять. Потому что это как любимое дитя – ты не дашь своему ребёнку быть недолюбленным, недоодетым, недокормленным. Мы кормим этот сериал своей энергетикой, своим временем, своим желанием работать», — говорит Анна Ковальчук.
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»
Известно, что когда молодые актёры Анна Ковальчук и Александр Новиков впервые поехали на пробы для сериала «Тайны следствия», они долго советовались, стоит ли тратить время, так как считали, что история короткая и никаких особых перспектив не имеет. При этом, чтобы получить роль следователя Швецовой, 22-летняя Ковальчук прибавила себе десять лет. Первым испытанием молодой актрисы стал подъём по пожарной лестнице. Первый сезон закончился сценой в роддоме. На свет появилась Злата – дочь Анны Ковальчук и одновременно по сюжету дочь Марии Швецовой. В новых сериях Злата возвращается домой с разбитым сердцем, но находит утешение в верховой езде, которой занимается и в обычной жизни.
По словам Игоря Николаева, «Анну Ковальчук любят все – и взрослые, и дети, и мужчины, и женщины. Не потому, что она способна угодить всем, но она как-то совершенно объективно всем нравится».
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»
В юбилейном сезоне Мария переезжает на дачу своего профессора, который попросил бывшую студентку присмотреть за его аквариумом и собакой. Последнюю играет питомец Ковальчук, цвергшнауцер по кличке Бусинка. Животное так хорошо проявило себя на съёмках, что режиссёр Егор Баринов стал требовать её присутствия в каждом кадре. Кроме того, в продолжении Швецова отправляется на задание в чёрной кружевной маске и вечернем платье с обнажённой спиной, а ещё ей придётся взобраться на лошадь.
За 20 сезонов Мария Сергеевна всего лишь трижды бралась за пистолет. Анна Ковальчук иногда носит наряды следователя Швецовой вне съёмочной площадки.
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»
Среди старожилов сериала – полковник Ковин, начальник отдела Кораблёв, оперативник Курочкин и судмедэксперт Панов. Александр Новиков, исполняющий роль весёлого простака Фёдора Курочкина, признаётся: за 20 лет изменились не столько персонажи, сколько сами артисты: «Когда мы начинали, мы были абсолютно другими людьми, просто другими. Если смотришь первые сезоны, то головой понимаешь, что это ты, и на этом всё ощущение общности с этим человеком заканчивается». Актёр считает, что у сериала «очень крепкий фундамент и сошлось огромное количество звезд. Во-первых, сценарий, вторая составляющая – это точное угадывание главной героини. Актёрская природа Ани Ковальчук, её прекрасное сочетание красоты, мягкости, обаяния, самоиронии и способности, входя в каждый дом, стать в нём своей. Вот умение стать своей – это довольно редкое качество, а Аня им очень владеет».
Тем не менее, годы определили и эволюцию характеров героев. Леонид Кораблёв в исполнении Игоря Николаева за двадцать лет стал мягче и рассудительнее, а также дорос до подполковника. В новом сезоне у героя новый стиль в одежде и большое событие в жизни. Кстати, Игорь Николаев оказался в проекте почти случайно: не прошёл пробы на роль маньяка, и его пригласили стать оперативником в «Тайнах». Такое вот «повышение».
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»
Отлично вписался в сериал оперативник Алексей Комашко: «Когда я приехал в прошлом сезоне, ещё не знали, каким будет мой образ, как его лепить – ни костюма, ничего не было. А сейчас я уже пообщался со своим товарищем, бывшим оперативником, и он сказал, что да, образ правильный. Мы многое в процессе работы добавляем к сценарию, ведь там некая декламация оперативной работы, а людям интересны отношения. Мы с режиссёром и Аней Ковальчук становимся и смотрим: так, о чём у нас сцена? Начинаем додумывать – у нас всё рождается на площадке».
В 20-м сезоне зрители познакомятся сразу с двумя новенькими: оперативником Калимулиным (Хайрутдинов) и криминалистом Катей (Волохова). Выпускник Санкт-Петербургской академии театрального искусства Радмил Хайрутдинов рассказывает: «Мой персонаж – новый опер, который пришёл в отдел только после полицейской академии. Он идеалист, всё хочет делать правильно, спешит научиться всему новому. Мы с ним похожи: для меня "Тайны следствия" тоже стали своего рода первым опытом. Это моя первая большая роль, поэтому мы с моим персонажем вместе познавали этот мир, оба были наивными и заново ко всему привыкали».
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»
По сериалу вполне можно составить гид по северной столице. За 20 лет съёмок город был отснят командой проекта практически полностью. Пандемия внесла коррективы в привычные маршруты: запланированные локации пришлось срочно менять, но оставили съёмки на Васильевском острове, в Адмиралтейском и Центральном районах, на Петроградской стороне. Однако, значительную часть перенесли за город, на Финский залив, в Карелию и Кронштадт, а главную героиню переселили на живописное Щучье озеро в Комарово. За всю историю сериала следственный комитет снимали в четырёх разных местах. Вот уже второй сезон подряд он «находится» в здании НИУ ВШЭ на канале Грибоедова.
По словам режиссёра Егора Баринова, создателям «хотелось создать особую питерскую картинку. И свет в картине создаёт некое мифологизированное, сказочное пространство, Питер даёт эту возможность. Объективно Петербург другой, он оторван от общей эстетики нашей современной России. Конечно, в городе есть интересные нововведения: появился современный вид на иглу Васильевского острова, стадион, западный скоростной диаметр. В 20-м сезоне много сказочного, классического Питера и современного».
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