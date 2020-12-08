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Юбилейный сезон «Тайн следствия» стартует 14 декабря

8 декабря
2020 год

Новости кино >>
8 декабря 2020
На телеканале «Россия» 14 декабря в 21:20 стартует юбилейный — 20-й — сезон «Тайн следствия». В продолжении сериала-хита самый красивый следователь страны Мария Швецова в исполнении Анны Ковальчук и её профессиональная команда продолжат раскрывать запутанные преступления и опасные тайны Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба канала.

Юбилейный сезон «Тайн следствия» стартует 14 декабря
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»

В новом сезоне Швецова переезжает на дачу, но отдохнуть на природе ей не удастся. Ограбление коллекционера, гибель учёного, смерть адвоката, загадочное убийство без тела, похищение людей, торговля наркотиками, шантаж и преследования – преступные схемы становятся всё изощрённее, а злоумышленники – коварнее. Новые дела не дают главной героине разобраться в личной жизни и ответить на вопрос, что же связывает Швецову и оперативника Платонова (Алексей Комашко). В команде под руководством полковника Ковина (Вячеслав Захаров) к уже полюбившимся оперативнику Курочкину (Александр Новиков), начальнику отдела Кораблёву (Игорь Николаев) и криминалисту Квашне (Степан Пивкин) присоединятся новые сотрудники Эльдар Калимулин (Радмил Хайрутдинов) и Катя (Виктория Волохова).

«Даже если бы у меня была только одна эта роль, я была бы бесконечно благодарна судьбе за всё, что она мне дала, включая любовь людей к этому сериалу и ко мне. Именно за счёт интереса, профессионализма и полной отдачи сериал и существует 20 лет. Любой проект, который не подпитывается энергетикой, интересом, вниманием, ростом – и человеческим, и профессиональным – просто погибает. И все эти годы наша актёрская семья не даёт проекту погибнуть. Мы все силы бросали на то, чтобы сериал оставался на том высоком уровне, который мы задали и который не можем потерять. Потому что это как любимое дитя – ты не дашь своему ребёнку быть недолюбленным, недоодетым, недокормленным. Мы кормим этот сериал своей энергетикой, своим временем, своим желанием работать», — говорит Анна Ковальчук.

Юбилейный сезон «Тайн следствия» стартует 14 декабря
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»

Известно, что когда молодые актёры Анна Ковальчук и Александр Новиков впервые поехали на пробы для сериала «Тайны следствия», они долго советовались, стоит ли тратить время, так как считали, что история короткая и никаких особых перспектив не имеет. При этом, чтобы получить роль следователя Швецовой, 22-летняя Ковальчук прибавила себе десять лет. Первым испытанием молодой актрисы стал подъём по пожарной лестнице. Первый сезон закончился сценой в роддоме. На свет появилась Злата – дочь Анны Ковальчук и одновременно по сюжету дочь Марии Швецовой. В новых сериях Злата возвращается домой с разбитым сердцем, но находит утешение в верховой езде, которой занимается и в обычной жизни.

По словам Игоря Николаева, «Анну Ковальчук любят все – и взрослые, и дети, и мужчины, и женщины. Не потому, что она способна угодить всем, но она как-то совершенно объективно всем нравится».

Юбилейный сезон «Тайн следствия» стартует 14 декабря
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»

В юбилейном сезоне Мария переезжает на дачу своего профессора, который попросил бывшую студентку присмотреть за его аквариумом и собакой. Последнюю играет питомец Ковальчук, цвергшнауцер по кличке Бусинка. Животное так хорошо проявило себя на съёмках, что режиссёр Егор Баринов стал требовать её присутствия в каждом кадре. Кроме того, в продолжении Швецова отправляется на задание в чёрной кружевной маске и вечернем платье с обнажённой спиной, а ещё ей придётся взобраться на лошадь.

За 20 сезонов Мария Сергеевна всего лишь трижды бралась за пистолет. Анна Ковальчук иногда носит наряды следователя Швецовой вне съёмочной площадки.

Юбилейный сезон «Тайн следствия» стартует 14 декабря
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»

Среди старожилов сериала – полковник Ковин, начальник отдела Кораблёв, оперативник Курочкин и судмедэксперт Панов. Александр Новиков, исполняющий роль весёлого простака Фёдора Курочкина, признаётся: за 20 лет изменились не столько персонажи, сколько сами артисты: «Когда мы начинали, мы были абсолютно другими людьми, просто другими. Если смотришь первые сезоны, то головой понимаешь, что это ты, и на этом всё ощущение общности с этим человеком заканчивается». Актёр считает, что у сериала «очень крепкий фундамент и сошлось огромное количество звезд. Во-первых, сценарий, вторая составляющая – это точное угадывание главной героини. Актёрская природа Ани Ковальчук, её прекрасное сочетание красоты, мягкости, обаяния, самоиронии и способности, входя в каждый дом, стать в нём своей. Вот умение стать своей – это довольно редкое качество, а Аня им очень владеет».

Тем не менее, годы определили и эволюцию характеров героев. Леонид Кораблёв в исполнении Игоря Николаева за двадцать лет стал мягче и рассудительнее, а также дорос до подполковника. В новом сезоне у героя новый стиль в одежде и большое событие в жизни. Кстати, Игорь Николаев оказался в проекте почти случайно: не прошёл пробы на роль маньяка, и его пригласили стать оперативником в «Тайнах». Такое вот «повышение».

Юбилейный сезон «Тайн следствия» стартует 14 декабря
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»

Отлично вписался в сериал оперативник Алексей Комашко: «Когда я приехал в прошлом сезоне, ещё не знали, каким будет мой образ, как его лепить – ни костюма, ничего не было. А сейчас я уже пообщался со своим товарищем, бывшим оперативником, и он сказал, что да, образ правильный. Мы многое в процессе работы добавляем к сценарию, ведь там некая декламация оперативной работы, а людям интересны отношения. Мы с режиссёром и Аней Ковальчук становимся и смотрим: так, о чём у нас сцена? Начинаем додумывать – у нас всё рождается на площадке».

В 20-м сезоне зрители познакомятся сразу с двумя новенькими: оперативником Калимулиным (Хайрутдинов) и криминалистом Катей (Волохова). Выпускник Санкт-Петербургской академии театрального искусства Радмил Хайрутдинов рассказывает: «Мой персонаж – новый опер, который пришёл в отдел только после полицейской академии. Он идеалист, всё хочет делать правильно, спешит научиться всему новому. Мы с ним похожи: для меня "Тайны следствия" тоже стали своего рода первым опытом. Это моя первая большая роль, поэтому мы с моим персонажем вместе познавали этот мир, оба были наивными и заново ко всему привыкали».

Юбилейный сезон «Тайн следствия» стартует 14 декабря
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»

По сериалу вполне можно составить гид по северной столице. За 20 лет съёмок город был отснят командой проекта практически полностью. Пандемия внесла коррективы в привычные маршруты: запланированные локации пришлось срочно менять, но оставили съёмки на Васильевском острове, в Адмиралтейском и Центральном районах, на Петроградской стороне. Однако, значительную часть перенесли за город, на Финский залив, в Карелию и Кронштадт, а главную героиню переселили на живописное Щучье озеро в Комарово. За всю историю сериала следственный комитет снимали в четырёх разных местах. Вот уже второй сезон подряд он «находится» в здании НИУ ВШЭ на канале Грибоедова.

По словам режиссёра Егора Баринова, создателям «хотелось создать особую питерскую картинку. И свет в картине создаёт некое мифологизированное, сказочное пространство, Питер даёт эту возможность. Объективно Петербург другой, он оторван от общей эстетики нашей современной России. Конечно, в городе есть интересные нововведения: появился современный вид на иглу Васильевского острова, стадион, западный скоростной диаметр. В 20-м сезоне много сказочного, классического Питера и современного».
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Юбилейный сезон «Тайн следствия» стартует 14 декабря фотографии
Юбилейный сезон «Тайн следствия» стартует 14 декабря фотографии
Юбилейный сезон «Тайн следствия» стартует 14 декабря фотографии
Юбилейный сезон «Тайн следствия» стартует 14 декабря фотографии
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