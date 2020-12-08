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Юлия Пересильд снимется в новой картине режиссера и продюсера Сергея Члиянца

8 декабря
2020 год

Новости кино >>
8 декабря 2020
Юлия Пересильд сыграет единственную женскую роль в картине «Ветер», которая станет возвращением в режиссуру после 26-летнего перерыва Сергея Члиянца — продюсера фильмов «Бумер», «Настройщик», «Живой» и «Слоны могут играть в футбол», рассказал Кино-Театр.Ру режиссер.

Юлия Пересильд снимется в новой картине режиссера и продюсера Сергея Члиянца
фото: Сергей Члиянц на пробах к фильму «Ветер»

Главную роль в картине исполнит Никита Тезин, также в проекте участвуют Федор Лавров, Сергей Гилев, Артур Смольянинов и Виталий Хаев. В основу фильма лег сценарий Петра Луцика и Алексея Саморядова, авторов 90-х годов, которые вместе написали десятки сценариев. Этот творческий дуэт до самой смерти каждого из них рассматривал современность через историю многогранного российского народа.

«Луцик и Саморядов — большие писатели, мы дружили больше с Петей при жизни. Я участвовал в производстве «Окраины» как один из продюсеров. Об этом мало кто знает, но вместо «Окраины» изначально должен был сниматься «Ветер» — именно тот сценарий, который я сейчас снимаю. Тогда нам выделили деньги на фильм, но стало понятно, что их не хватит, поэтому мы подменили сценарий и получился фильм «Окраина». При этом ФИО главного героя сохранились, чтобы не было проблем», – отмечает Сергей Члиянц.

Юлия Пересильд снимется в новой картине режиссера и продюсера Сергея Члиянца
фото: Никита Тезин и Федор Лавров на пробах фильма «Ветер»

«Ветер» расскажет историю о конце времени, пространства и о том, что случается, когда ничего, кроме любви и веры, не может спасти мир. В недалеком от нас будущем главный герой Иван оказывается в своего рода чистилище, тем самым обретая человеческое и человечность.

«Незадолго до смерти, в 1999 году, Петя [Луцик] в черновиках нашел сценарий «Ветер». Он говорит: «Возьми, снимешь когда-нибудь». Я постоянно думал: «Будет случай — вернусь в режиссуру». Случая не представлялось, все время был занят чем-то продюсерским, а сейчас я решил, что хочется сделать перерыв и что-то снять. Сценарий «Ветра» очень про меня», – подчеркивает режиссер.

В качестве оператора «Ветра» выступит Юрий Никогосов, снимавший такие хиты, как «Холоп», сериалы «Чики», «Псих» и «257 причин, чтобы жить».

Юлия Пересильд снимется в новой картине режиссера и продюсера Сергея Члиянца
фото: Сергей Члиянц во время выбора натуры. Фото: Юрий Никогосов

Изначально съемки картины планировалось закончить в ноябре, но, по словам Члиянца, «вмешались обстоятельства». Производством ленты занималась, вновь созданная, компания «Пигмалион продакшн», которая работала над двумя «Бумерами», а последний проект выпустила в начале 2010-х, однако у Члиянца произошел конфликт с продюсером и сейчас проектом будут заниматься две другие компании. Съемки планируется провести в Ростовской области и в Краснодарском крае.

Сегодня, 8 декабря, у Сергея Члиянца день рождения. Команда Кино-Театр.ру поздравляет режиссера и продюсера, желает ему здоровья и дальнейшей реализации всех творческих задумок.
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Сергей Члиянц вернётся к режиссуре под влиянием сценария Луцика и Саморядова
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