В Казани появится первый кинотеатр IMAX

Корпорация IMAX и сеть кинотеатров «Киномакс» 10 декабря откроют новый кинотеатр IMAX в торгово-развлекательном центре «Kazan Mall» в Казани. Кинозал будет спроектирован с учётом особенностей мультиплекса, уточняет пресс-служба корпорации.«Киномакс-IMAX» станет 36-м по счёту кинотеатром сети «Киномакс», 55-м кинотеатром IMAX в России и единственным кинотеатром IMAX в Казани.комментирует вице-президент корпорации IMAX по развитию бизнеса на территории России, СНГ, Индии и стран Ближнего Востока