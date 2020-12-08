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В Казани появится первый кинотеатр IMAX

8 декабря
2020 год

Новости кино >>
8 декабря 2020
Корпорация IMAX и сеть кинотеатров «Киномакс» 10 декабря откроют новый кинотеатр IMAX в торгово-развлекательном центре «Kazan Mall» в Казани. Кинозал будет спроектирован с учётом особенностей мультиплекса, уточняет пресс-служба корпорации.

В Казани появится первый кинотеатр IMAX
фото: ud-group.com

«Киномакс-IMAX» станет 36-м по счёту кинотеатром сети «Киномакс», 55-м кинотеатром IMAX в России и единственным кинотеатром IMAX в Казани.

«Мы рады объявить о скором открытии нового для Казани кинотеатра с технологией IMAX, — комментирует вице-президент корпорации IMAX по развитию бизнеса на территории России, СНГ, Индии и стран Ближнего Востока Джон Шрайнер. – Казань – большой современный город, город-миллионник, и так как формат IMAX отлично зарекомендовал себя в других крупных городах России, мы уверены, что для жителей Казани – открытие кинотеатра IMAX и возможность увидеть долгожданные блокбастеры в самом превосходном качестве в мире – большое и радостное событие».
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