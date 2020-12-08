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Поддержку Фонда кино получат новые фильмы Карена Оганесяна и Александра Галибина

8 декабря
2020 год

Новости кино >>
8 декабря 2020
На состоявшемся в начале декабря заседании Совета Фонда кино утвердили проекты, которые получат финансирование в уходящем году. Список опубликован на сайте организации.

Поддержку Фонда кино получат все уникальные авторские национальные анимационные фильмы ведущих российских режиссёров-мультипликаторов, участвовавшие в ноябрьском питчинге: «Сквозь магический кристалл» Андрея Хржановского, «Шинель» Юрия Норштейна и «Отель "Онегин"» Ирины Евтеевой.

Поддержку Фонда кино получат новые фильмы Карена Оганесяна и Александра Галибина
фото: fond-kino.ru

Среди национальных кинокартин для детской и семейной аудитории деньги получат полнометражное продолжение мультсериала «Тайна медовой долины» под названием «Золотой улей», приключенческая лента Карена Оганесяна «Искатели» про путешествующего во времени Ивана Грозного, мультфильм «Кощей. Настоящая история», выросший из анимационного сериала «Сказочный патруль», фэнтези Александра Баршака «Красная шапочка. Тайна последнего волкобоя» с интригующим актёрским составом (Екатерина Климова, Ирина Розанова, Алексей Барабаш и многие другие), сказка «Лиза и волшебный макет» о приключениях маленьких человечков, новая работа Александра Галибина «Моя ужасная сестра», сиквел «Призрака» с Фёдором Бондарчуком и Семёном Трескуновым, приключенческая комедия «Только маме не говори!» с размножившимся Сергеем Буруновым, полнометражные «Три кота» с подзаголовком «Карибле Крабле» и мультфильм «Щелкунчик и волшебная флейта» от продюсера Сергея Сельянова.

Кроме того, будет поддержана лента «Мать моего сына» как национальный фильм организации кинематографии, не относящейся к лидерам отечественного кинопроизводства. А сказка «Конёк-горбунок» получит финансирование проката в четвёртом квартале 2020-го и первом квартале 2021 года.
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