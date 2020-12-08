Поддержку Фонда кино получат новые фильмы Карена Оганесяна и Александра Галибина

На состоявшемся в начале декабря заседании Совета Фонда кино утвердили проекты, которые получат финансирование в уходящем году. Список опубликован на сайте
организации.
Поддержку Фонда кино получат все уникальные авторские национальные анимационные фильмы ведущих российских режиссёров-мультипликаторов, участвовавшие в ноябрьском питчинге: «Сквозь магический кристалл
» Андрея Хржановского
, «Шинель
» Юрия Норштейна
и «Отель "Онегин"
» Ирины Евтеевой
.
Среди национальных кинокартин для детской и семейной аудитории деньги получат полнометражное продолжение мультсериала «Тайна медовой долины
» под названием «Золотой улей
», приключенческая лента Карена Оганесяна
«Искатели
» про путешествующего во времени Ивана Грозного, мультфильм «Кощей. Настоящая история
», выросший из анимационного сериала «Сказочный патруль
», фэнтези Александра Баршака
«Красная шапочка. Тайна последнего волкобоя
» с интригующим актёрским составом (Екатерина Климова
, Ирина Розанова
, Алексей Барабаш
и многие другие), сказка «Лиза и волшебный макет
» о приключениях маленьких человечков, новая работа Александра Галибина
«Моя ужасная сестра
», сиквел «Призрака
» с Фёдором Бондарчуком
и Семёном Трескуновым
, приключенческая комедия «Только маме не говори!
» с размножившимся Сергеем Буруновым
, полнометражные «Три кота
» с подзаголовком «Карибле Крабле
» и мультфильм «Щелкунчик и волшебная флейта
» от продюсера Сергея Сельянова
.
Кроме того, будет поддержана лента «Мать моего сына
» как национальный фильм организации кинематографии, не относящейся к лидерам отечественного кинопроизводства. А сказка «Конёк-горбунок
» получит финансирование проката в четвёртом квартале 2020-го и первом квартале 2021 года.
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