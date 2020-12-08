Поддержку Фонда кино получат новые фильмы Карена Оганесяна и Александра Галибина

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Завершились съёмки сериала «Крюк» с Юрием Колокольниковым

В Казани появится первый кинотеатр IMAX

8 декабря

Юлия Пересильд снимется в новой картине режиссера и продюсера Сергея Члиянца

В фильме также сыграют Федор Лавров и Никита Тезин.