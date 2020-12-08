Завершились съёмки сериала «Крюк» с Юрием Колокольниковым

«Как говорят спортсмены после матчей, насколько была динамичная игра и как все выложились... я могу точно так же сказать про наш проект. Несмотря на то что матч длился не три периода, а три месяца съёмок, это был очень динамичный матч, я бы даже сказал предельно турбулентный. Спасибо всем участникам этого буйного процесса, всем спортсменам, которые помогали и принимали участие, хоккейным клубам, которые пустили нас снимать у себя на стадионах, ну и конечно всей съёмочной группе. С этой командой мы дошли до конца, выдержали этот темп, выстояли в этой битве. Спасибо всем огромное. Ну и как говорит мой персонаж, Никита Крюков – I am in game», — говорит Колокольников.
Крюк — это название нижней части клюшки и прозвище среди своих хоккейного агента Никиты Крюкова, в недалёком прошлом известного хоккеиста. Всё ещё остающийся максималистом и верящий, что всё может быть по-честному, Крюков пытается выстроить свою карьеру в агентском бизнесе. Несмотря на былые хоккейные заслуги, Никита остаётся один на один со спортивно-финансовой машиной, бросая вызов системе.
фото: пресс-служба видеосервиса Megogo
Агате Муцениеце «Крюк» «очень дорог. Потому что он один из немногих, который меняет вектор моего развития как актрисы. Он мне подарил такую возможность похулиганить в своём образе, Аня, которую я играла, мне очень нравится, с всеми её неправильностями, шероховатостями. Плюс отдельно стоит отметить, что я познакомилась с прекрасными артистами, которые были моими партнёрами на площадке. Весь период съёмок прошёл в волшебном восхищении, и я благодарна тому, что у меня получилось сняться в таком кино, потому что "Крюк" это будет именно очень хорошее кино».
Благодаря поддержке Московской Кинокомиссии, «Крюк», помимо хоккейных арен ВТБ Арена (Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина и Ледовый дворец Арена Балашиха им. Ю.Е. Ляпкина), снимался в самых знаковых местах современной Москвы. В сериале были задействованы уникальные объекты, где ещё никогда не проводились съёмки: новый спортивный комплекс «Акватория "ЗИЛ"», парк «Зарядье», район «ВТБ арена-парк», а также рестораны объединённой компании «Рестораны Раппопорта».
фото: пресс-служба видеосервиса Megogo
Режиссёром сериала стал дебютант Иван Оганесов, для которого «Крюк» стал первым большим проектом. «"Одна жизнь — одна команда" — написано в раздевалке хоккейного клуба Динамо. Для меня как для режиссёра это был дебютный сериал, захватывающее и красочное приключение, которое бывает впервые только однажды в жизни. И я очень благодарен продюсерам Георгию Малкову и Станиславу Довжику, которые поверили в меня, пригласили в проект и собрали такую мощную команду. Самым большим удовольствием во время съёмок был процесс работы с нашим звёздным составом, звёздным не только по имени, но по своему погружению в материал. Этот искренний блеск в глазах артиста, нет ничего ценнее этого, он заряжает фильм, делает его живым», — поделился своими впечатлениями постановщик.
По словам Екатерины Кузнецовой, в какой-то момент ей показалось, что героиня Лада не схожа с ней, однако она «ошибалась. Она сильная, целеустремлённая, принципиальная, категоричная, и это прекрасно. Всегда чётко отстаивает свои границы, верит в добро и уверена, что заносчивость и пафос — это не есть хорошо. Она выделяется из всех персонажей, так как проповедует спокойствие и рассудительность. Она медработник, ей приходится воспитывать сына одной, конечно же, ей хочется сильное плечо для своего сына и себя. И ей обязательно повезёт... вот увидите. Я безумно счастлива быть частью этого прекрасного проекта. Все пропитано любовью и профессионализмом. Всем своим коллегам желаю таких проектов, всем зрителям желаю приятного просмотра».
обсуждение >>