Завершились съёмки сериала «Крюк» с Юрием Колокольниковым

анонс

Подведены итоги питчингов авторской анимации, детского и семейного кино.

Поддержку Фонда кино получат новые фильмы Карена Оганесяна и Александра Галибина

В Казани появится первый кинотеатр IMAX

8 декабря

Юлия Пересильд снимется в новой картине режиссера и продюсера Сергея Члиянца

В фильме также сыграют Федор Лавров и Никита Тезин.