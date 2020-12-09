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Пятый сезон «Пса» начнётся в середине декабря

9 декабря
2020 год

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9 декабря 2020
На НТВ 14 декабря состоится премьера пятого сезона остросюжетного детектива «Пёс». Исполнителями главных ролей в сериале неизменно остаются Никита Панфилов и немецкая овчарка Мухтар, уточняет пресс-служба телеканала.

В продолжении Макса Максимова и его верного лохматого друга по прозвищу Пёс вновь ждут запутанные и на первый взгляд совершенно нерешаемые дела. Напарникам в очередной раз предстоит показать, на что они способны, и вытаскивать друг друга из всех передряг. Им по-прежнему будут помогать бывшая жена Макса Лена (Ольга Олексий) и его бывший лучший друг Леонидов (Андрей Саминин). А Гнездилов (Михаил Жонин) продолжит расследовать дела нетрадиционными способами.

Пятый сезон «Пса» начнётся в середине декабря
фото: пресс-служба телеканала НТВ

По словам Панфилова, «в новом сезоне всё будет намного безбашеннее. Добавится много экшена. Моего героя Макса будет ждать множество драк и перепалок. Создатели проекта его не пожалели: он будет валяться в грязи, лазать по каким-то подвалам, даже станет зомби, правда только для Гнездилова, но всё же. Дело в том, что у Гнездилова будет прогрессировать болезнь Пика: его припадки будут становиться всё страшнее и будут заносить его во всё более тёмные уголки его сознания. Леонидов будет ещё больше ревновать Лену в этом сезоне. Пёс предстанет перед зрителем более матёрым, почти как его отец Граф. Мы сделали всего побольше, чтобы удивить зрителей чем-то новеньким. Изо всех сил старались, чтобы было ещё веселее и интереснее».

Детектив о внештатном сотруднике Максе Максимове и его четвероногом друге выходит в эфир НТВ с 2016 года. За это время «Пёс» был признан одним из самых популярных сериалов в России.
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Пятый сезон «Пса» начнётся в середине декабря фотографии
Пятый сезон «Пса» начнётся в середине декабря фотографии
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