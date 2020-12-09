Реставраторы завершили реконструкцию «Художественного»

Завершилась реконструкция московского кинотеатра «Художественный». Торжественное открытие кинозала планируется до конца уходящего года, уточняет
пресс-служба Сбера, отвечающего за реставрацию здания.
Строительные работы по реконструкции «Художественного», имеющего более чем вековую историю, велись с осени 2019-го.
Как отмечает пресс-служба Сбера, «одной из самых трудных и кропотливых задач была реставрация и воссоздание исторически ценных элементов, которых кинотеатр лишился в 50-е годы. Над этим трудилась одна из лучших в стране команд реставраторов, которые восстановили более тысячи фрагментов декора фасадов, зала и фойе».
Фасад кинозала максимально приблизили к облику 1913 года, созданному архитектором Фёдором Шехтелем, благодаря оригинальным чертежам и фотографиям, хранящимся в архивах. Реставраторы раскрыли заложенные оконные проёмы и восстановили исторический декор, включая надписи «Входъ» и «Выходъ» над парадными дверями, вывеску «Художественный электро-театр», барельефы «Гелиос» и «Селена», мужской и женский маскароны. По эскизам Шехтеля восстановили исторические фонари, освещающие главный вход в здание. На фасаде кинотеатра расположили современную электронную афишу, не нарушающую исторический облик здания. Кроме того, в «Художественном» вновь заработает фонтан, задуманный архитектором и позднее утерянный, — его расположение и габариты были отражены в фиксационных чертежах, а в фойе сохранилось оригинальное основание. Фотографий фонтана или его описания не осталось, но он был воссоздан на том же месте, рядом с большим витражом в фойе.
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