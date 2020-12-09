По повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось» снимут новый фильм

Киностудия Горького приступила к разработке сценария нового полнометражного фильма по мотивам повести Галины Щербаковой
«Вам и не снилось
», который не обойдёт вниманием социально-значимые темы, но будет существенно отличаться от экранизации 40-летней давности. Об этом сообщает пресс-служба студии.
Автором сценария новой картины выступит молодая, но уже известная киносценаристка и театральный драматург Ярослава Пулинович
.
«Любимый поколениями фильм 1980 года был во многом оригинальным произведением, но значительно отходил от сюжета повести. Он невероятно трогательный, особое настроение картине придаёт музыка легендарного композитора Алексея Рыбникова. Мы не будем делать ремейк в современных декорациях. Наш фильм станет совершенно новой экранизацией, в каком-то смысле без цензуры. Действие будет происходить в ту же самую эпоху, не в нашем времени. Но история будет показана с помощью современного киноязыка, в фильме будет актуальный саундтрек. Сюжет будут приближен к повести Галины Щербаковой, больше внимания мы уделим линиям второстепенных персонажей, родителей», –
прокомментировала генеральный директор Киностудии имени М. Горького Юлиана Слащёва
.
обсуждение >>