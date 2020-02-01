Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Джейсон Стэтэм и Кевин Харт станут антиподами в комедии «Человек из Торонто»

1 февраля
2020 год
февраль 2020
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Новости кино >>
1 февраля 2020
Студия Sony Pictures предложила Джейсону Стэтэму и Кевину Харту сняться в комедийном боевике «Человек из Торонто» (The Man From Toronto), релиз которого назначен на 20 ноября, сообщает Deadline. На данный момент с актерами ведутся переговоры.

Джейсон Стэтэм и Кевин Харт станут антиподами в комедии «Человек из Торонто»
фото: SHUTTERSTOCK

Сюжет фильма Sony пока держит в секрете. Сценарий написал Робби Фокс («Мужчина нарасхват»). Известно, что это будет история о встрече опытного киллера, известного как «Человек из Торонто», и неудачника Тедди, вынужденных провести вместе день в одной квартире, арендованной на Airbnb.

Режиссером выступит Патрик Хьюз, известный по фильмам «Телохранитель Киллера» и «Неудержимые 3».

Недавними успешными проектами для Харта стали фильмы «Джуманджи: новый уровень» и «Отцовство» (Fatherhood), релиз которого назначен на 2021 год. Со Стэтэмом на экраны вышел «Форсаж: Хоббс и Шоу», где его партнером на площадке стал Дуэйн Джонсон.
версия для печати
Ссылки по теме
«Последний рубеж»: «С» значит Стэтэм
персоны
Дуэйн ДжонсонДжейсон СтэтэмКевин ХартПатрик Хьюз
фильмы
Джуманджи: Новый уровеньНеудержимые 3Телохранитель киллераФорсаж: Хоббс и Шоу

анонс

Скорбим

Константин Титов
30 января ушёл из жизни актёр Константин Титов.
Светлана Агеева
29 января ушла из жизни актриса Светлана Агеева.

День рождения >>

Юрий Аскаров
Оксана Гуляева
Михаил Долгинин
Эра Зиганшина
Екатерина Максимова
Пётр Савин
Евгения Свиридова
Александр Тимонтаев
Наталья Унгард
Кларк Гейбл
Роберт Гонера
Брэндон Ли
Ежи Маталовский
Мариан Опаня
Шерилин Фенн
Поли Шор
все родившиеся 1 февраля >>

Афиша кино >>

Розовое или колокольчик
Россия, 2018
Кома
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези
Россия, 2019
1917
военный фильм, драма, исторический фильм
Великобритания, США, 2019
Вальгалла: Рагнарёк
приключения, триллер, фэнтези
Дания, Исландия, Норвегия, Швеция, 2019
Танец с саблями
биография
Россия, 2019
Playmobil Фильм: Через вселенные
комедия, приключения, фэнтези
Германия, США, Франция, 2019
Маленькие женщины
драма, семейное кино, экранизация
США, 2019
Мегащенки. Могучие Лапы и сказка о двух Неллах
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Ирландия, Канада, США, 2019
Миллион мелких осколков
драма, социальная драма
США, 2018
Гретель и Гензель
триллер, фильм ужасов, фэнтези
США, 2020
Идеальная няня
драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Франция, 2019
Ярды
драма, музыкальный фильм
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен