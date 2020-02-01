Джейсон Стэтэм и Кевин Харт станут антиподами в комедии «Человек из Торонто»

Студия Sony Pictures
предложила Джейсону Стэтэму
и Кевину Харту
сняться в комедийном боевике «Человек из Торонто»
(The Man From Toronto), релиз которого назначен на 20 ноября, сообщает Deadline
. На данный момент с актерами ведутся переговоры.
Сюжет фильма Sony пока держит в секрете. Сценарий написал Робби Фокс
(«Мужчина нарасхват»
). Известно, что это будет история о встрече опытного киллера, известного как «Человек из Торонто», и неудачника Тедди, вынужденных провести вместе день в одной квартире, арендованной на Airbnb.
Режиссером выступит Патрик Хьюз
, известный по фильмам «Телохранитель Киллера»
и «Неудержимые 3»
.
Недавними успешными проектами для Харта стали фильмы «Джуманджи: новый уровень»
и «Отцовство»
(Fatherhood), релиз которого назначен на 2021 год. Со Стэтэмом на экраны вышел «Форсаж: Хоббс и Шоу»
, где его партнером на площадке стал Дуэйн Джонсон
.