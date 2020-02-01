Оуэн Уилсон сыграет в сериале «Локи» от Disney+

Оуэн Уилсон
присоединится к Тому Хиддлстону
в сериале Disney+ «Локи»
. По данным Variety
, Уилсон исполнит одну из главный ролей. Однако более точная информация о персонаже держится в секрете: Marvel и Disney Plus пока не прокомментировали ситуацию.
Том Хиддлстон появится в сериале в роли Локи. Сериал расскажет о том, что произошло с ним после событий фильма «Мстители: Финал»
. Продолжатся приключения хитроумного бога обмана, который будет появляться на Земле, влияя на ход её истории.
К актерскому составу также присоединится Софи Ди Мартино («Yesterday»
). Кейт Херон
станет режиссером «Локи», а Майкл Уолдрон
выступит в качестве продюсера и сценариста.
Собственный сериал появится
также у Алой Ведьмы, которую сыграет Элизабет Олсен
.
Уилсон уже успел поработал с Disney, озвучив Молнию Маккуина в мультипликационном фильме Pixar «Тачки»
. Он также известен своими ролями в фильмах Уэса Андерсона «Поезд на Дарджилинг»
, «Водная жизнь»
, «Семейка Тененбаум»
. Другие успешые проекты Уилсона – «Полночь в Париже»
, «Марли и я»
, «Образцовый самец»
.