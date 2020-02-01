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Оуэн Уилсон сыграет в сериале «Локи» от Disney+

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1 февраля 2020
Оуэн Уилсон присоединится к Тому Хиддлстону в сериале Disney+ «Локи». По данным Variety, Уилсон исполнит одну из главный ролей. Однако более точная информация о персонаже держится в секрете: Marvel и Disney Plus пока не прокомментировали ситуацию.

Оуэн Уилсон сыграет в сериале «Локи» от Disney+
фото: Filmz.ru

Том Хиддлстон появится в сериале в роли Локи. Сериал расскажет о том, что произошло с ним после событий фильма «Мстители: Финал». Продолжатся приключения хитроумного бога обмана, который будет появляться на Земле, влияя на ход её истории.

К актерскому составу также присоединится Софи Ди Мартино («Yesterday»). Кейт Херон станет режиссером «Локи», а Майкл Уолдрон выступит в качестве продюсера и сценариста.

Собственный сериал появится также у Алой Ведьмы, которую сыграет Элизабет Олсен.

Уилсон уже успел поработал с Disney, озвучив Молнию Маккуина в мультипликационном фильме Pixar «Тачки». Он также известен своими ролями в фильмах Уэса Андерсона «Поезд на Дарджилинг», «Водная жизнь», «Семейка Тененбаум». Другие успешые проекты Уилсона – «Полночь в Париже», «Марли и я», «Образцовый самец».
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