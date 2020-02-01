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«Побудь в моей шкуре» станет ТВ-сериалом

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Новости кино >>
1 февраля 2020
За телевизионный спин-офф фантастической картины «Побудь в моей шкуре» борются студии Silver Reel и A24, сообщает Deadline.


Главную роль в фильме исполнила Скарлет Йонхасон. По сюжету действие «Побудь в моей шкуре» (читать рецензию) разворачивается в Шотландии. Каждый день по трассе Эдинбург-Глазго ездит непрезентабельный автомобиль с роскошной брюнеткой за рулем. Она подбирает автостопщиков, в основном здоровых и мощных мужчин, но вовсе не для развлечения или флирта. Девушка оказывается инопланетянкой и преследует собственные цели, охотясь на мужчин.

Информации о сюжете и актерском составе сериала пока нет. Silver Reel и A24 таке никак не комментируют ситуацию, но есть шанс, что все удастся решить мирным путем.

Напомним, что студия Silver Reel с момента своего создания в 2009 году вложила деньги более чем в 30 проектов, в числе которых картина «В погоне за ветром» и победитель «Золотого глобуса» «Жена». Среди фильмов A24 – мрачный хоррор «Маяк» Роберта Эггерса, триллер «Неогранённые драгоценности», телесериал «Эйфория» и другие.
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