«Побудь в моей шкуре» станет ТВ-сериалом

За телевизионный спин-офф фантастической картины «Побудь в моей шкуре»
борются студии Silver Reel
и A24
, сообщает Deadline
.
Главную роль в фильме исполнила Скарлет Йонхасон
. По сюжету действие «Побудь в моей шкуре» (читать рецензию)
разворачивается в Шотландии. Каждый день по трассе Эдинбург-Глазго ездит непрезентабельный автомобиль с роскошной брюнеткой за рулем. Она подбирает автостопщиков, в основном здоровых и мощных мужчин, но вовсе не для развлечения или флирта. Девушка оказывается инопланетянкой и преследует собственные цели, охотясь на мужчин.
Информации о сюжете и актерском составе сериала пока нет. Silver Reel и A24 таке никак не комментируют ситуацию, но есть шанс, что все удастся решить мирным путем.
Напомним, что студия Silver Reel с момента своего создания в 2009 году вложила деньги более чем в 30 проектов, в числе которых картина «В погоне за ветром»
и победитель «Золотого глобуса» «Жена»
. Среди фильмов A24 – мрачный хоррор «Маяк»
Роберта Эггерса, триллер «Неогранённые драгоценности»
, телесериал «Эйфория»
и другие.