Фонд «Кинопрайм» планирует поддержать 20 проектов в этом году

Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм»
, созданный в прошлом году бизнесменом Романом Абрамовичем
, планирует поддержать не менее 20 проектов, сообщает пресс-служба фонда.
За 2019 год эксперты рассмотрели 140 проектов, 13 из которых получили финансирование. Общий объем инвестиций составил 500 млн рублей. В первый год работы «Кинопрайм» поддержал проекты на завершающей стадии съемок. Однако его исполнительный директор Антон Малышев не исключает
, что в дальнейшем деньги будут вкладывать в производство на более ранних этапах.
Первым фильмом, созданным при поддержке Фонда, который вышел в широкий прокат, стал «Текст» Клима Шипенко
. Картина была отмечена «Золотым орлом».
«Кинопрайм» инвестировал в фильмы «Фея» Анны Меликян
, «Воздух» Алексея Германа-младшего
, «Петровы в гриппе»
режиссер Кирилла Серебренникова
, «Глубже» Михаила Сегала
, «Гипноз» Валерия Тодоровского
, «Без оглядки» Кирилла Соколова
.
А также поддержал четыре дебюта и два международных проекта: «Молоко птицы»
(реж. Евгений Марьян
), «Общага»
(реж. Роман Васьянов
), «Китобой»
(реж. Филипп Юрьев
), «Казнь»
(реж. Ладо Кватания
), «Оставь печаль свою»
(реж. Том Шовал
) и «Преступный человек»
(реж.Дмитрий Мамулия
), ставший единственным российским участником программы «Горизонты» на Венецианском кинофестивале 2019 года.