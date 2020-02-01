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Фонд «Кинопрайм» планирует поддержать 20 проектов в этом году

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1 февраля 2020
Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм», созданный в прошлом году бизнесменом Романом Абрамовичем, планирует поддержать не менее 20 проектов, сообщает пресс-служба фонда.


За 2019 год эксперты рассмотрели 140 проектов, 13 из которых получили финансирование. Общий объем инвестиций составил 500 млн рублей. В первый год работы «Кинопрайм» поддержал проекты на завершающей стадии съемок. Однако его исполнительный директор Антон Малышев не исключает, что в дальнейшем деньги будут вкладывать в производство на более ранних этапах.

Первым фильмом, созданным при поддержке Фонда, который вышел в широкий прокат, стал «Текст» Клима Шипенко. Картина была отмечена «Золотым орлом».

«Кинопрайм» инвестировал в фильмы «Фея» Анны Меликян, «Воздух» Алексея Германа-младшего, «Петровы в гриппе» режиссер Кирилла Серебренникова, «Глубже» Михаила Сегала, «Гипноз» Валерия Тодоровского, «Без оглядки» Кирилла Соколова.

А также поддержал четыре дебюта и два международных проекта: «Молоко птицы» (реж. Евгений Марьян), «Общага» (реж. Роман Васьянов), «Китобой» (реж. Филипп Юрьев), «Казнь» (реж. Ладо Кватания), «Оставь печаль свою» (реж. Том Шовал) и «Преступный человек» (реж.Дмитрий Мамулия), ставший единственным российским участником программы «Горизонты» на Венецианском кинофестивале 2019 года.
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Алексей Герман (младший)Антон МалышевАнна МеликянКирилл СеребренниковВалерий ТодоровскийКлим Шипенко
фильмы
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