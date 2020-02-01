Любовь и обман в сериале «Следуя за сердцем»

В Киеве проходят съемки мини-сериала «Следуя за сердцем», сообщает пресс-служба телеканала «Украина». Мелодрама с детективными элементами расскажет романтическую историю о паре, которой придется столкнуться с обманом самых близких людей.
фото: Пресс-служба телеканала «Украина»
Главная героиня Света – открытая, привлекательная, но одинокая девушка. Она сама воспитывает дочь Дашу. Однажды утром Света спешит на собеседование, но едва не попадает под колеса грузовика. Ее чудом спасает вдовец Олег, у которого тоже есть маленькая дочка. Мужчина оказывается владельцем той самой строительной компании, куда Света спешит на собеседование. Молодые люди проявляют интерес друг к другу, однако Олег собирается жениться на другой. Впрочем, мужчина даже не подозревает, сколько неудач и предательств ожидает его впереди.
«Как и любят наши зрительницы, это любовно-романтическая история, но в ней есть некая особенность. Главного героя хотят отравить: Олегу подсылают вещества, которые вызывают у него агрессию», – рассказывает режиссер-постановщик Александр Кириенко.