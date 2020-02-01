Адам Сэндлер сделает еще 4 фильма для Netflix

«Я очень рад, что мы и дальше сможем работать с Адамом и Happy Madison Productions, чтобы принести радость и смех людям по всему миру», – отметил Тед Сарандос.
Сюжет и подробности пока неизвестны. Актер также впервые за 22 года выпустит свой стенд-ап.
Сэндлер сотрудничает с Netflix с 2015-го года. С тех пор, по подсчетам компании, зрители потратили на просмотр его проектов около двух миллиардов часов. Он принял участие в таких картинах как «Всё по новой», «Сэнди Уэкслер», «Неделя до...». Фильм «Загадочное убийство», где Сэндлер исполнил главную роль и выступил в качестве режиссера, побил рекорд, собрав 30,9 мил просмотров за три дня. В ленте также снялась Дженнифер Энистон.
В 2019-м на экраны вышел криминальный триллер «Неограненные драгоценности», где Адам Сэндлер сыграл владельца ювелирного магазина Говарда Ратнера. Чтобы сохранить бизнес, он влезает в долги, которые обязан погасить в короткие сроки.