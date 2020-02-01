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Адам Сэндлер сделает еще 4 фильма для Netflix

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1 февраля 2020
После успешного релиза комедийного детектива «Загадочное убийство», Netflix решил продолжить сотрудничество с Адамом Сэндлером и его компанией Happy Madison Productions, сообщает Variety.

Адам Сэндлер сделает еще 4 фильма для Netflix
фото: К/ф «Неограненные драгоценности»

«Я очень рад, что мы и дальше сможем работать с Адамом и Happy Madison Productions, чтобы принести радость и смех людям по всему миру», – отметил Тед Сарандос.

Сюжет и подробности пока неизвестны. Актер также впервые за 22 года выпустит свой стенд-ап.

Сэндлер сотрудничает с Netflix с 2015-го года. С тех пор, по подсчетам компании, зрители потратили на просмотр его проектов около двух миллиардов часов. Он принял участие в таких картинах как «Всё по новой», «Сэнди Уэкслер», «Неделя до...». Фильм «Загадочное убийство», где Сэндлер исполнил главную роль и выступил в качестве режиссера, побил рекорд, собрав 30,9 мил просмотров за три дня. В ленте также снялась Дженнифер Энистон.

В 2019-м на экраны вышел криминальный триллер «Неограненные драгоценности», где Адам Сэндлер сыграл владельца ювелирного магазина Говарда Ратнера. Чтобы сохранить бизнес, он влезает в долги, которые обязан погасить в короткие сроки.
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Загадочное убийствоНеогранённые драгоценности

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