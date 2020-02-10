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У сайта Кино-Театр.Ру появился собственный Telegram-канал

10 февраля
2020 год

Новости кино >>
10 февраля 2020
Сайт Кино-Театр.Ру объявляет о запуске собственного Telegram-канала. Подписывайтесь по ссылке или вводите в поиске @kino_teatrru, чтобы первыми узнавать о самых актуальных и важных новостях из мира кино и театра.

У сайта Кино-Театр.Ру появился собственный Telegram-канал

В нашем Telegram-канале вас ждут интервью с актерами, режиссерами, продюсерами, обзоры и рецензии, трейлеры лучших фильмов, фотографии и видео с премьер и главных мировых фестивалей. А также – лайфстайл, информация о поиске актеров на различные российские проекты, мемы, тренды социальных сетей и самые оперативные новости еще до публикации на сайте Кино-Театр.Ру.

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