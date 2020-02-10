«Оскар» за лучший фильм впервые получила иностранная лента – «Паразиты»

Триумфатором 92-й церемонии вручения премии «Оскар», которая завершилась сегодня в Лос-Анджелесе, стала южнокорейская лента
«Паразиты»
режиссера
Пон Джун Хо
.
фото: Neon
Неожиданно для всех аналитиков «Паразиты» получили не только премию за лучший международный фильм, но и основные награды.
Пон Джун Хо
отметили за режиссуру и сценарий, а сама картина завоевала «Оскар».
Фильм рассказывает историю семьи Ки Тэка, которая живет в полуподвале и перебивается мизерными заработками, собирая упаковки для пиццы. Ситуация меняется, когда старший сын Ки Ву, благодаря рекомендации друга, фальшивому диплому и природному обаянию, получает работу репетитора английского языка дочери бизнесмена Пака. Оказавшись в роскошном доме, парень находит весьма нетривиальный способ решить проблемы своих родных.
Считавшаяся основным претендентом военная драма
Сэма Мендеса «1917»
, ранее получившая главный приз Гильдии продюсеров, была удостоена наград лишь в технических номинациях (визуальные эффекты, сведение звука), а также за работу оператора
Роджера Дикинса
.
Фаворит по количеству номинаций на «Оскар» –
«Джокер» Тодда Филипса
– в итоге был отмечен двумя статуэтками за музыку и лучшую мужскую роль (
Хоакин Феникс
).
Награду за лучшую женскую роль получила
Рене Зеллвегер
, сыгравшая в байопике «Джуди». За роли второго плана отметили
Брэда Питта
(
«Однажды...в Голливуде»
) и
Лору Дерн
(
«Брачная история»
).
В номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм» была заявлена чешская
«Дочь»
, снятая россиянкой, студенткой Пражской Академии искусств,
Дарией Кащеевой
. Однако мультфильм уступил награду
«Волосатой любви» Мэттью Эй Черри
(Sony Pictures Animation).
Полный список номинантов на премию «Оскар»:
Лучший фильм
–
«Паразиты»
(
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)
«Ford против Ferrari» «Ирландец»
(
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«Кролик Джоджо» «Джокер»
(
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«Маленькие женщины»
(
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«Брачная история»
(
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«1917»
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(
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Лучший режиссер
–
Пон Джун Хо
(«Паразиты»)
Мартин Скорсезе
(«Ирландец»)
Тодд Филлипс
(«Джокер»)
Сэм Мендес
(«1917»)
Квентин Тарантино
(«Однажды...в Голливуде»)
Лучшая актриса
–
Рене Зеллвегер[/url ([url=//www.kino-teatr.ru/kino/movie/euro/132542/annot/]«Джуди»
)
Синтиа Эриво
(
«Гарриет»
)
Скарлетт Йоханссон
(«Брачная история»)
Сирша Ронан
(«Маленькие женщины»)
Шарлиз Терон
(
«Скандал»
)
Лучший актер
–
Хоакин Феникс
(«Джокер»)
Антонио Бандерас
(
«Боль и слава»
)
Леонардо ДиКаприо
(«Однажды...в Голливуде»)
Адам Драйвер
(«Брачная история»)
Джонатан Прайс
(
«Два Папы»
)
Лучший оригинальный сценарий
–
«Паразиты»
(
Пон Джун Хо
)
«Достать ножи»
«Брачная история»
«1917»
«Однажды...в Голливуде»
Лучший адаптированный сценарий
–
«Кролик Джоджо»
(
Тайка Вайтити
)
«Ирландец»
«Маленькие женщины»
«Два Папы»
«Джокер»
Лучший международный фильм
–
«Паразиты»
«Боль и слава»
«Отверженные»
«Тело Христово»
«Страна меда» Лучший мультфильм
– «
История игрушек 4
»
«Как приручить дракона 3»
«Я потеряла свое тело»
«Клаус»
«Потерянное звено» Лучший оператор
–
Роджер Дикинс
(«1917»)
Родриго Прието
(«Ирландец»)
Лоуренс Шер
(«Джокер»)
Джарин Блашке
(
«Маяк»
)
Роберт Ричардсон
(«Однажды...в Голливуде»)
Лучшая песня
– (I'm Gonna) Love Me Again (
«Рокетмен»
)
I Can't Let You Throw Yourself Away («История игрушек 4»)
I'm Standing With You («
Прорыв
»)
Into The Unknown («
Холодное сердце 2
»)
Stand Up («Гарриет»)
Лучшая музыка
–
«Джокер»
«Маленькие женщины»
«Брачная история»
«1917»
«Звездные Войны: Скайуокер. Восход» Лучший монтаж
–
«Ford против Ferrari»
«Ирландец»
«Кролик Джоджо»
«Джокер»
«Паразиты»
Лучший актер второго плана
–
Брэд Питт
(«Однажды...в Голливуде»)
Том Хэнкс
(
«Прекрасный день по соседству»
)
Энтони Хопкинс
(«Два папы»)
Аль Пачино
(«Ирландец»)
Джо Пеши
(«Ирландец»)
Лучшая актриса второго плана
–
Лора Дерн
(«Брачная история»)
Кэти Бейтс
(
«Дело Ричарда Джуэлла»
)
Скарлетт Йоханссон («Кролик Джоджо»)
Флоренс Пью
(«Маленькие женщины»)
Марго Робби
(«Скандал»)
Лучшая работа художника-постановщика
–
«Однажды...в Голливуде»
«Ирландец»
«1917»
«Кролик Джоджо»
«Паразиты»
Лучшее сведение звука
–
«1917»
«
К звездам
»
«Ford против Ferrari»
«Джокер»
«Однажды...в Голливуде»
Лучший звук
–
«Ford против Ferrari»
«Джокер»
«1917»
«Однажды...в Голливуде»
«Звездные Войны: Скайуокер. Восход»
Лучшие костюмы
–
«Маленькие женщины»
«Ирландец»
«Джокер»
«Кролик Джоджо»
«Однажды...в Голливуде»
Лучшие грим и прически
–
«Скандал»
«Скандал»
«Джокер»
«Джуди»
«Малефисента: Владычица тьмы»
«1917»
Лучшие визуальные эффекты
–
«1917» «Мстители: Финал»
«Ирландец»
«Король Лев»
«1917»
«Звездные Войны: Скайуокер. Восход»
Лучший документальный фильм
–
«Американская фабрика»
«Американская фабрика»
«Пещера»
«На краю демократии»
«Для Самы»
«Страна меда» Лучший короткометражный документальный фильм
–
«Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)»
«В отсутствие»
«Жизнь захватывает меня»
«Иди, беги, ча-ча»
«Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)»
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Сестра
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