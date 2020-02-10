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«Оскар» за лучший фильм впервые получила иностранная лента – «Паразиты»

10 февраля
2020 год

Новости кино >>
10 февраля 2020
Триумфатором 92-й церемонии вручения премии «Оскар», которая завершилась сегодня в Лос-Анджелесе, стала южнокорейская лента «Паразиты» режиссера Пон Джун Хо.

К/ф Паразиты
фото: Neon

Неожиданно для всех аналитиков «Паразиты» получили не только премию за лучший международный фильм, но и основные награды. Пон Джун Хо отметили за режиссуру и сценарий, а сама картина завоевала «Оскар».

Фильм рассказывает историю семьи Ки Тэка, которая живет в полуподвале и перебивается мизерными заработками, собирая упаковки для пиццы. Ситуация меняется, когда старший сын Ки Ву, благодаря рекомендации друга, фальшивому диплому и природному обаянию, получает работу репетитора английского языка дочери бизнесмена Пака. Оказавшись в роскошном доме, парень находит весьма нетривиальный способ решить проблемы своих родных.

Считавшаяся основным претендентом военная драма Сэма Мендеса «1917», ранее получившая главный приз Гильдии продюсеров, была удостоена наград лишь в технических номинациях (визуальные эффекты, сведение звука), а также за работу оператора Роджера Дикинса.

Фаворит по количеству номинаций на «Оскар» – «Джокер» Тодда Филипса – в итоге был отмечен двумя статуэтками за музыку и лучшую мужскую роль (Хоакин Феникс).

Награду за лучшую женскую роль получила Рене Зеллвегер, сыгравшая в байопике «Джуди». За роли второго плана отметили Брэда Питта («Однажды...в Голливуде») и Лору Дерн («Брачная история»).

В номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм» была заявлена чешская «Дочь», снятая россиянкой, студенткой Пражской Академии искусств, Дарией Кащеевой. Однако мультфильм уступил награду «Волосатой любви» Мэттью Эй Черри (Sony Pictures Animation).

Полный список номинантов на премию «Оскар»:

Лучший фильм«Паразиты» (читать рецензию)

«Ford против Ferrari»
«Ирландец» (читать рецензию)
«Кролик Джоджо»
«Джокер» (читать рецензию)
«Маленькие женщины» (читать рецензию)
«Брачная история» (читать рецензию)
«1917» (читать рецензию)
«Однажды...в Голливуде» (читать рецензию)

Лучший режиссерПон Джун Хо («Паразиты»)

Мартин Скорсезе («Ирландец»)
Тодд Филлипс («Джокер»)
Сэм Мендес («1917»)
Квентин Тарантино («Однажды...в Голливуде»)

Лучшая актрисаРене Зеллвегер[/url ([url=//www.kino-teatr.ru/kino/movie/euro/132542/annot/]«Джуди»)

Синтиа Эриво («Гарриет»)
Скарлетт Йоханссон («Брачная история»)
Сирша Ронан («Маленькие женщины»)
Шарлиз Терон («Скандал»)

Лучший актерХоакин Феникс («Джокер»)

Антонио Бандерас («Боль и слава»)
Леонардо ДиКаприо («Однажды...в Голливуде»)
Адам Драйвер («Брачная история»)
Джонатан Прайс («Два Папы»)

Лучший оригинальный сценарий«Паразиты» (Пон Джун Хо)

«Достать ножи»
«Брачная история»
«1917»
«Однажды...в Голливуде»

Лучший адаптированный сценарий«Кролик Джоджо» (Тайка Вайтити)

«Ирландец»
«Маленькие женщины»
«Два Папы»
«Джокер»

Лучший международный фильм«Паразиты»

«Боль и слава»
«Отверженные»
«Тело Христово»
«Страна меда»

Лучший мультфильм – «История игрушек 4»

«Как приручить дракона 3»
«Я потеряла свое тело»
«Клаус»
«Потерянное звено»

Лучший операторРоджер Дикинс («1917»)

Родриго Прието («Ирландец»)
Лоуренс Шер («Джокер»)
Джарин Блашке («Маяк»)
Роберт Ричардсон («Однажды...в Голливуде»)

Лучшая песня – (I'm Gonna) Love Me Again («Рокетмен»)

I Can't Let You Throw Yourself Away («История игрушек 4»)
I'm Standing With You («Прорыв»)
Into The Unknown («Холодное сердце 2»)
Stand Up («Гарриет»)

Лучшая музыка«Джокер»

«Маленькие женщины»
«Брачная история»
«1917»
«Звездные Войны: Скайуокер. Восход»

Лучший монтаж«Ford против Ferrari»

«Ирландец»
«Кролик Джоджо»
«Джокер»
«Паразиты»

Лучший актер второго планаБрэд Питт («Однажды...в Голливуде»)

Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»)
Энтони Хопкинс («Два папы»)
Аль Пачино («Ирландец»)
Джо Пеши («Ирландец»)

Лучшая актриса второго планаЛора Дерн («Брачная история»)

Кэти Бейтс («Дело Ричарда Джуэлла»)
Скарлетт Йоханссон («Кролик Джоджо»)
Флоренс Пью («Маленькие женщины»)
Марго Робби («Скандал»)

Лучшая работа художника-постановщика«Однажды...в Голливуде»

«Ирландец»
«1917»
«Кролик Джоджо»
«Паразиты»

Лучшее сведение звука«1917»

«К звездам»
«Ford против Ferrari»
«Джокер»
«Однажды...в Голливуде»

Лучший звук«Ford против Ferrari»

«Джокер»
«1917»
«Однажды...в Голливуде»
«Звездные Войны: Скайуокер. Восход»

Лучшие костюмы«Маленькие женщины»

«Ирландец»
«Джокер»
«Кролик Джоджо»
«Однажды...в Голливуде»

Лучшие грим и прически«Скандал»

«Скандал»
«Джокер»
«Джуди»
«Малефисента: Владычица тьмы»
«1917»

Лучшие визуальные эффекты«1917»

«Мстители: Финал»
«Ирландец»
«Король Лев»
«1917»
«Звездные Войны: Скайуокер. Восход»

Лучший документальный фильм«Американская фабрика»

«Американская фабрика»
«Пещера»
«На краю демократии»
«Для Самы»
«Страна меда»

Лучший короткометражный документальный фильм«Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)»

«В отсутствие»
«Жизнь захватывает меня»
«Иди, беги, ча-ча»
«Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)»
«Супермен Сент-Луиса»

Лучший короткометражный игровой фильм – «Окно напротив»

«Братство»
«Футбольный клуб Нефты»
«Окно напротив»
«Сария»
«Сестра»

Лучший короткометражный анимационный фильм – «Волосатая любовь»

«Дочка»
«Волосатая любовь»
«Незабываемо»
«Котбуль»
«Сестра»
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