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Российский «Холоп» преодолел отметку в 3 млрд рублей

10 февраля
2020 год

Новости кино >>
10 февраля 2020
Фильм «Холоп» с Милошем Биковичем в главной роли преодолел отметку в 3 млрд кассовых сборов, что ранее удавалось в российском прокате только «Аватару» Джеймса Кэмерона.

Российский «Холоп» преодолел отметку в 3 млрд рублей

По данным ЕАИС, сборы комедии Клима Шипенко, вышедшей в прокат 26 декабря, составили 3 миллиарда и почти 10 миллионов. В новейшей истории российского проката преодолеть эту планку удалось лишь «Аватару», собравшему 3,6 млрд. рублей.

На данный момент в пятерку самых кассовых фильмов входят также «Движение вверх» (2,94 млрд), «Король Лев» (2,63 млрд), «Мстители: Финал» (2,57 млрд) и «Т-34» (2,27 млрд).
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