Российский «Холоп» преодолел отметку в 3 млрд рублей

Фильм «Холоп»
с Милошем Биковичем
в главной роли преодолел отметку в 3 млрд кассовых сборов, что ранее удавалось в российском прокате только «Аватару»
Джеймса Кэмерона.
По данным ЕАИС, сборы комедии Клима Шипенко
, вышедшей в прокат 26 декабря, составили 3 миллиарда и почти 10 миллионов. В новейшей истории российского проката преодолеть эту планку удалось лишь «Аватару», собравшему 3,6 млрд. рублей.
На данный момент в пятерку самых кассовых фильмов входят также «Движение вверх»
(2,94 млрд), «Король Лев»
(2,63 млрд), «Мстители: Финал»
(2,57 млрд) и «Т-34»
(2,27 млрд).