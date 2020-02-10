Российский «Холоп» преодолел отметку в 3 млрд рублей

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Мэттью Перри собрал в Инстаграме 4,6 миллиона подписчиков за один день

Актер также жертвует деньги на защитную одежду и медицинские маски для жителей Китая

«Ставка на любовь»: А ты азартен, Парамоша!

В нем будут публиковаться самые актуальные новости из мира кино и театра.

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Исполнитель роли полковника Пикара в «Офицере и шпионе» – о своем персонаже, работе с Романом Полански и четкой границе между актерской работой и жизнью