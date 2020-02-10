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Данила Козловский и Оксана Акиньшина выживают в Припяти

10 февраля
2020 год

Новости кино >>
10 февраля 2020
Кино-Театр.Ру представляет тизерный трейлер российской драмы об одной из самых болезненных катастроф XX века «Чернобыль. Бездна», постановщиком которой выступил Данила Козловский.


Это первый масштабный российский фильм, рассказывающий о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и людях, которым ценой своей жизни удалось предотвратить глобальную катастрофу и превращение большей части европейского континента в гигантскую зону отчуждения и необитаемую пустыню. Главный герой пожарный Алексей на первый взгляд совершенно не похож на Героя. Отправиться вместе с ним в опасную вылазку вызвались инженер Валерка и военный водолаз Борис. Времени на разработку детального плана практически нет. Из-за приближения плавящейся активной зоны вода в резервуаре под реактором с каждым часом нагревается все сильнее. Группе предстоит смертельно опасная миссия — спуститься в самое пекло и предотвратить, возможно, самый страшный исход катастрофы.

Данила Козловский и Оксана Акиньшина выживают в Припяти

Титульную роль в картине исполнил сам Козловский. Компанию ему составили Равшана Куркова, Оксана Акиньшина, Артур Бесчастный, Николай Козак, Филипп Авдеев, Игорь Черневич, Пётр Терещенко другие.

На больших экранах «Чернобыль. Бездна» стартует 8 октября 2020 года.
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Чернобыль. Бездна

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Данила Козловский и Оксана Акиньшина выживают в Припяти фотографии
Данила Козловский и Оксана Акиньшина выживают в Припяти фотографии
Данила Козловский и Оксана Акиньшина выживают в Припяти фотографии
Данила Козловский и Оксана Акиньшина выживают в Припяти фотографии
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