Данила Козловский и Оксана Акиньшина выживают в Припяти

Кино-Театр.Ру
представляет тизерный трейлер российской драмы об одной из самых болезненных катастроф XX века «Чернобыль. Бездна
», постановщиком которой выступил Данила Козловский
.
Это первый масштабный российский фильм, рассказывающий о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и людях, которым ценой своей жизни удалось предотвратить глобальную катастрофу и превращение большей части европейского континента в гигантскую зону отчуждения и необитаемую пустыню. Главный герой пожарный Алексей на первый взгляд совершенно не похож на Героя. Отправиться вместе с ним в опасную вылазку вызвались инженер Валерка и военный водолаз Борис. Времени на разработку детального плана практически нет. Из-за приближения плавящейся активной зоны вода в резервуаре под реактором с каждым часом нагревается все сильнее. Группе предстоит смертельно опасная миссия — спуститься в самое пекло и предотвратить, возможно, самый страшный исход катастрофы.
Титульную роль в картине исполнил сам Козловский. Компанию ему составили Равшана Куркова
, Оксана Акиньшина
, Артур Бесчастный
, Николай Козак
, Филипп Авдеев
, Игорь Черневич
, Пётр Терещенко
другие.
На больших экранах «Чернобыль. Бездна
» стартует 8 октября 2020
года.